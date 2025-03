Estos son todos los estrenos de anime de la temporada de primavera (abril 2025) en Crunchyroll

Abril está a la vuelta de la esquina y poco a poco, las series anime de la temporada de invierno como Solo Leveling, Dr. Stone y otras que se estrenaron entre finales del 2024 e inicios del 2025 van llegando al final. Así que como es costumbre, antes que el cuarto mes del año inicie es momento de conocer cuáles son los estrenos de anime de la temporada de primera (abril 2025) en Crunchyroll. Adicionalmente, cabe resaltar que cada una de las series que listaremos tendrán en algún momento su respectivo doblaje al español de Latinoamérica y al portugués brasileño.

Calendario de estrenos de anime de Crunchyroll para la temporada de primavera (abril 2025)

El spin off de My Hero Academia, Vigilantes, es uno de los estrenos más importantes del mes de abril.

30 de marzo

The Unaware Atelier Meister (Kanchigai no Atelier Meister: Eiyū Party no Moto Zatsuyō-Gakari ga, Jitsu wa Sentō Igai ga SSS Rank Datta to Iu Yoku Aru Hanashi)

3 de abril

WIND BREAKER Temporada 2

4 de abril

Fire Force Temporada 3

Bye Bye, Earth Temporada 2

5 de abril

To Be Hero X

Black Butler: Emerald Witch Arc

I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level Temporada 2

Anne Shirley

The Gorilla God’s Go-To Girl

7 de abril

My Hero Academia: Vigilantes

8 de abril

The Shiunji Family Children

10 de abril

Our Last Crusade or the Rise of a New World Temporada 2

Adicionalmente, Crunchyroll ha confirmado que durante el mes de abril seguirán estrenando episodios de las series The Apothecary Diaries y Case Closed (Detective Conan) en su plataforma. Por último, pero no menos importante, hay que recordar que en abril regresa el anime de One Piece a Crunchyroll con el estreno de la segunda parte del arco de Egghead. Toda la información sobre el regreso de la obra de Eiichiro Oda a la plataforma de anime bajo demanda de Sony, la pueden consultar en el siguiente enlace.

