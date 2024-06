Captain Tsubasa: guía para continuar la historia del anime en el manga

La segunda temporada del ‘anime’ Captain Tsubasa del 2018 finalizará el domingo 30 de junio con el estreno del episodio 39. Así que como es incierto si el estudio Kai ya ese encuentra trabajando en una tercera temporada o si esta será nuevamente trasladada a un nuevo estudio de animación, les traemos una guía para que puedan continuar con la historia de Captain Tsubasa en el ‘manga’ ahora que ha terminado Captain Tsubasa: Junior Youth Arc.

Cabe resaltar que, ya que la serie de Captain Tsubasa del 2018 y su segunda temporada son la adaptación al ‘anime’ más fiel a la obra de Yoichi Takahashi, solo les diremos en esta guía dónde continuar con la historia de Tsubasa en el ‘manga’ y omitiremos las demás series ‘anime’ de Captain Tsubasa.

Cabe resaltar que esta guía de lectura del ‘manga’ Captain Tsubasa no contendrá ningún ‘spoiler’. Asi que pueden estar tranquilos.

¿Cómo continuar la historia de Captain Tsubasa en el ‘manga’ luego del final de la segunda temporada?

El ‘manga’ Captain Tsubasa inició su publicación en la revista Shonen Jump en 1981 y finalizó en 1988 con un total de 37 tankōbon.

La serie de Captain Tsubasa del 2018, a cargo de David Productions, adaptó los primeros dos arcos argumentales de la obra de Yoichi Takahashi en 52 episodios. Ahora, Captain Tsubasa: Junior Youth Arc —del estudio Kai— solo adaptó el tercer arco argumental del ‘manga’. Así que antes de empezar con nuestra guía para continuar la historia de Captain Tsubasa en el ‘manga’ ahora que ha terminado la segunda temporada del ‘anime’ del 2018, repasemos que capítulos del ‘manga adaptan estas dos series.

Captain Tsubasa (2018 ): la serie del 2018 animada por David Productions adaptó los primeros dos arcos del ‘manga’ de Yoichi Takahashi. Kids’ Dream , el cual abarca desde el primer capítulo del ‘manga’ Captain Tsubasa hasta el 50 incluyendo dos especiales. Boys’ Fight , el segundo arco argumental del ‘manga’ Captain Tsubasa también fue adaptado en la serie del 2018. Este arco argumental inicia en el capítulo 51 del ‘manga’ Captain Tsubasa y finaliza en el 84.

la serie del 2018 animada por David Productions adaptó los primeros dos arcos del ‘manga’ de Yoichi Takahashi. Captain Tsubasa: Junior Youth Arc (2024): la serie que ha terminado en el 2024 se encargó de adaptar unicamente el tercer arco argumental del ‘manga’ de Takahashi. Este es conocido como «Junior Youth» o «J Boys’ Challenge» y abarca del capítulo 85 al 114 del ‘manga’ de Captain Tsubasa.

¿El ‘anime’ Captain Tsubasa del 2018 y su secuela es la adaptación más fiel del primer ‘manga’ de la obra de Yoichi Takahashi?

Apesar de no ser 100% fiel al ‘manga’ el oepning’ de los OVAs es superior a los de la segunda temporada de Captain Tsubasa (2018).

Cabe resaltar que estos tres arcos han sido previamente adaptados, no de manera fiel al ‘manga’, en la serie de 1983, los OVAs de 1989, la serie de 1994 y en el ‘anime’ Captain Tsubasa: Road to 2002 del 2001. Con el final del ‘anime’ Captain Tsubasa: Junior Youth Arc en el episodio 39 culmina la adaptación del ‘manga’ original de Yoichi Takahashi, la cual ha sido —a pesar de las quejas en su animación— la adaptación más fiel a la fecha.

¿Desde dónde debo empezar a leer el ‘manga’ Captain Tsubasa después del final de Junior Youth Arc en el capítulo 39?

Ahora que el episodio 39 de Captain Tsubasa: Junior Youth Arc adapte hasta el capítulo 114 del ‘manga’ muchos de los nuevos fanáticos y algunos de los que solo siguen el ‘anime’ se preguntarán desde dónde podremos seguir con la historia de Tsubasa en el ‘manga’. Así que en esta guía les diremos en qué orden deben leer la obra de Yoichi Takahashi para continuar la historia de Captain Tsubasa ahora que ha finalizado la segunda temporada (Junior Youth Arc).

Cuarto arco argumental de Captain Tsubasa: Battle of World Youth

Battle of World Youth inicia con el ‘manga’ Captain Tsubasa: Saikyo no Teki! Holanda Youth. Este ‘manga’ cuenta una historia independiente de Captain Tsubasa y fue publicado cinco años después del final del ‘manga original, en 1993. Esta historia, que cuenta una serie de enfrentamientos entre las selecciones de Holanda y Japón fue adaptada en una película que se estrenó en las salas de cine de Japón en 1994. En la cronología de Captain Tsubasa, Saikyo no Teki! Holanda Youth se ubica tres años después de la partida de Tsubasa a Brasil. Adicionalmente, esta corta historia sirve como prólogo del segundo ‘manga’ de Captain Tsubasa publicado en la Shonen Jump.

Captain Tsubasa: World Youth es el segundo ‘manga’ que sigue la historia de la generación de oro del fútbol japonés. El ‘manga’ Captain Tsubasa: World Youth se divide en tres partes. La primera nos introduce a Aoi Shingo, un joven jugador que inspirado por Tsubasa viaja a Italia para hacerse profesional. La segunda parte nos muestra la lucha de Tsubasa en el São Paulo por ganar el Brasileirão. Finalmente, la tercera parte de este ‘manga’ se centra en las eliminatorias y el mundial sub 20. Al final, el ‘manga’ Captain Tsubasa: World Youth muestra a cada uno de los J-boys en sus respectivos equipos profesionales.

Para muchos Captain Tsubasa J se mantiene como una de las mejores adaptaciones, en cuanto a calidad de animación, de la obra de Takahasi.

El ‘anime’ Captain Tsubasa J adapto, de manera libre, los primeros siete tomos del ‘manga’World Youth quedando en los inicios de las eliminatorias asiáticas para el mundial sub 20.

Quinto arco argumental de Captain Tsubasa: Road to 2002

Road to 2002 inició su publicación en el 2001 y finalizó en el 2004 con 144 capítulos.

Road to 2002 es el quinto arco argumental de Captain Tsubasa. Este ‘manga’ inicia justo al final del anterior con Tsubasa uniéndose a las filas del Barcelona FC y los demás jugadores de Japón viviendo sus vidas como profesionales. Adicionalmente, la historia principal del ‘manga’ Captain Tsubasa: Road to 2002 relata en sus quince volúmenes nos muestra el camino de la selección sub 22 de Japón en las eliminatorias de los juegos olímpicos.

El ‘anime’ del 2001 adaptó, además de algunas partes de los primeros dos ‘manga’, la parte de la historia que cubre el paso de Tsubasa, Genzo Wakabayashi y Hyuga por sus respectivas ligas europeas y finaliza con capítulos de relleno que se alejaron del canon de la historia del ‘manga’.

Sexto arco argumental de Captain Tsubasa: Golden 23

El sexto arco argumental de Captain Tsubasa llamado Golden 23 fue publicado entre 2005 y 2008 en las páginas de la revista Young Jump de Shueisha. Captain Tsubasa: Golden 23 contó con un total de 112 capítulos recopilados en 12 tankōbon. La historia de Golden 23 narra el camino de la selección japonesa sub 22 de Japón —comandados por Taro Misaki y a la batuta del entrenador Kozo Kira— en las eliminatorias rumbo a los juegos olímpicos de Madrid.

Estas eliminatorias las tendrán que jugar sin la presencia de Hyuga, Shingo, Tsubasa y en su mayor parte sin Genzo Wakabayashi en la portería. Esto debido a que cada uno de ellos se encuentra enfrentando el final de temporada con sus equipos. si bien el ‘manga’ Golden 23 toca un poco la historia de cada uno de estos integrantes de la selección sub 22 de Japón en sus ligas, hay un par de ‘manga’ que profundizan en las ligas donde juegan Tsubasa, Hyuga y Shingo.

Séptimo arco argumental de Captain Tsubasa: Overseas Fierce Fights

El séptimo arco argumental de la obra de Takahashi se compone de dos historias que suceden de forma paralela al ‘manga’ Captain Tsubasa: Golden 23.

Captain Tsubasa: Kaigai Gekito Hen in Calcio fue publicado luego de Golden 23 durante el 2009 y consto de 24 capítulos compilados en dos tankōbon. Este ‘manga’ nos cuenta la final de la Serie C italiana entre el Reggiana de Kojiro Hyuga y el Albese de Aoi Shingo.

Captain Tsubasa: Kaigai Gekito Hen en La Liga inició su publicación en el 2010 y finalizó en el 2012. Este ‘manga’, cuya historia también se desarrolla de manera paralela a la de Golden 23, contó con 58 capítulos, los cuales fueron recopilados en 6 tankōbon.

Octavo arco argumental de Captain Tsubasa: Rising Sun

La historia de Captain Tsubasa: Rising Sun The Final —el octavo arco argumental del ‘manga’— sigue los pasos de Tsubasa Ōzora junto a la selección de Japón, los cuales tienen el objetivo de ganar la medalla de Oro para Japón en los Juegos Olímpicos de Madrid. El ‘manga’ Rising Sun cuenta con 146 capítulos hasta el momento recopilados en 20 tankōbon. Este ‘manga’ finalizó su publicación en el 2014 y su continuación es publicada sin un calendario fijo en la página «Captain Tsubasa WORLD». Actualmente, Yoichi Takahashi solo lleva un capítulo de Captain Tsubasa – Rising Sun Finals publicado.

¿La historia de Captain Tsubasa continua luego de Rising Sun?

Luego del final del ‘manga’ podemos continuar viendo a Ōzora en Captain Tsubasa: Next Dream, la historia escrita por Yōichi Takahashi para el juego de Klab.

Desde el 2021, el ‘mangaka’ Yōichi Takahashi reveló que Captain Tsubasa: Rising Sun podría ser el final del ‘manga’. Esto debido a que por su edad es posible que no pudiera continuar dibujando al mismo ritmo. Sin embargo, a inicios del 2022, la desarrolladora KLab anunció que su videojuego para celulares tendría una historia escrita por el mismo Yōichi Takahashi. Esta historia, que actualmente se relata por episodios en Captain Tsubasa: Dream Team se llama «Next Dream» y se desarrolla en Europa luego de los hechos de Captain Tsubasa: Rising Sun Finals.

Con esto concluimos con nuestra guía de lectura del canon de la historia del ‘manga’ Captain Tsubasa, así que ya pueden continuar con la historia después del final de Junior Youth.

Más contenidos de Captain Tsubasa en GamerFocus

Ahora que leyeron nuestra guía de lectura del ‘manga’ Captain Tsubasa,les recomendamos más contenido de la obra de Yoichi Takahashi.

En GamerFocus, hemos hecho un seguimiento a los juegos de la obra del ‘mangaka’ Yoichi Takahashi. Estos son algunos de los artículos sobre los diferentes juegos y personajes protagonizados por Ozora Tsubasa y los demás personajes de Captain Tsubasa.

Esta guía de lectura del ‘manga’ Captain Tsubasa se ira actualizando mediante la obra de Takahashi anuncie nuevos proyectos en el ‘anime’ o ‘manga’.