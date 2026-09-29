Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS (101), esta es la fecha y días de publicación del regreso del manga con el inicio de Japón Vs Brasil

Tras el retiro oficial del mangaka Yoichi Takahashi en abril de 2024, luego de 44 años de trayectoria profesional, la publicación del manga de Captain Tsubasa dejó inconclusa la emotiva semifinal de los Juegos Olímpicos de Madrid entre las selecciones de Japón y España. Es así que con el fin de brindar un cierre adecuado a este torneo, Takahashi continuó compartiendo semanalmente su obra en formato de manuscritos dibujados a lápiz.

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Esta nueva etapa del manga de Captain Tsubasa se enfocó por completo en resolver el clímax del encuentro. A lo largo de dos años y 100 capítulos de Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS, los lectores presenciaron el desgaste extremo de la «Generación de Oro» nipona. El choque contra la escuadra española se extendió hasta la prórroga debido al despliegue de Michael, estrella del equipo rival, al mismo tiempo que aumentaba la expectativa por el inminente nacimiento de los gemelos de Tsubasa Ozora y Sanae.

Tras empatar en el tiempo extra, la definición se trasladó a los tiros penales, donde la tensión se mantuvo al límite durante meses. En el capítulo 100, Tsubasa convirtió el penal definitivo, sellando la victoria japonesa tras un fallo previo de Michael y la pausa arbitral por el mal estado del césped. Con este gol, la selección de Japón consiguió su boleto a la gran final contra Brasil y al tiempo la publicación de los manuscritos de del manga Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS entró en pausa.

¿Cuándo regresa y que días se publicarán los manuscritos del capítulo 101 del manga Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS?

Luego de haber alcanzado el capítulo 100 y de entrar en una pausa indefinida para preparar el arco y quizás el partido más esperado por los fanáticos del manga, Takahashi está listo para retomar la publicación del manga Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS. En el portal oficial Captain Tsubasa World compartió mediante un comunicado en sus redes sociales que el manga Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS retomará su publicación regular el próximo martes 6 de octubre.

A partir del lanzamiento del capítulo 101, la actualización de la historia mantendrá su esquema habitual, publicándose de manera semanal todos los martes, o lunes para el público de occidente. Con esta reanudación, la obra abordará de lleno el clímax de los Juegos Olímpicos de Madrid, dando inicio al esperado enfrentamiento por la medalla de oro entre las selecciones de Japón y Brasil.

Fuente: @Tsubasa728world