Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS, la publicación entra en pausa después del último penal de Japón contra España

Desde abril de 2024 termino oficialmente, publicación del manga de Captain Tsubasa debido al retiro de su autor, Yoichi Takahashi luego de 44 años de carrera. Sin embargo, desde el momento de su retiro, Takahashi se mantuvo publicando semanalmente capítulos de su obra en formato manuscrito, para darle cierre al torneo de los Juegos Olímpicos de Madrid, en la cual el manga finalizo antes de terminar la semifinal entre España y Japón. Ahora, Captain Tsubasa World anunció una pausa indefinida en la publicación de los manuscritos a lápiz tras alcanzar el hito del capítulo 100 de Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS.

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El equipo administrativo del portal en el comunicado oficial solicitó paciencia a los lectores de Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS. Además señaló que la pausa servirá para que «la historia se prepare para volverse aún más emocionante». En cuanto a la fecha de regreso, el nuevo calendario de publicación se dará a conocer próximamente mediante sus canales oficiales.

¿Qué ha pasado en los dos años de publicación de los manuscritos de Captain Tsubasa: Rising Sun Finals?

Como sabemos, la etapa digital de Captain Tsubasa se ha volcado por completo en resolver el clímax de los Juegos Olímpicos de Madrid: la agónica semifinal entre Japón y España y a lo largo de estos dos años los primeros 100 capítulos de Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS se han centrado en el desgaste extremo de la «Generación de Oro» japonesa.

El partido, extendido a la prórroga debido al dominio futbolístico y casi místico de Michael, la estrella de la selección española, ha llevado al límite físico a los compañeros de Tsubasa Ozora. Paralelamente, la tensión emocional se eleva con el inminente nacimiento de los gemelos de Tsubasa y Sanae en Japón. Tras un empate inquebrantable en el tiempo extra, los últimos capítulos (del 90 al 99) trasladaron la definición a la tanda de penaltis, punto en el que la obra se ha mantenido los últimos ocho meses, en un ambiente de máxima presión.

Michael falla un tiro crucial para España, dejando el desenlace en las botas del número 10 nipón. El Capítulo 99 cierra con un cliffhanger. En este, Tsubasa se dispone a patear el penalti que podría clasificar a Japón a la final contra Brasil. Justo en ese instante de máxima tensión, el árbitro detiene el cobro debido al mal estado del césped en el punto de penal. En ese punto quedó Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS antes del estreno de su capítulo número 100.

Hoy ha salido el manuscrito del capítulo 100 de Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS confirmando la anotación de Tsubasa. Gracias a esta la selección de Japón se ha clasificado a la gran final contra Brasil, la cual iniciará cuando la obra de Takahasi regrese de su pausa.

Fuente: @Tsubasa728world