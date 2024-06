Chainsaw Man: el capítulo 167 del ‘manga’ referencia a Evangelion

Desde hace seis meses Tatsuki Fujimoto ha estado en boca de los fanáticos del ‘manga’ y el ‘anime’. Ya que, desde finales del semestre pasado conocimos el primer tráiler del largometraje de Chainsaw Man que adaptará el arco de Reze. Además, hace un par de meses, se anunció la adaptación a una película animada para cine de su ‘manga’ Look Back. Ahora, el ‘mangaka’ vuelve a estar en boca de los fanáticos del ‘manga’. Ya que, para muchos en el último capítulo (167) del ‘manga’ Chainsaw Man Fujimoto referenció una escena de Shinji Ikari en la película The End of Evangelion (1997).

¿Qué escena de The End of Evangelion afirman los fanáticos de Chainsaw Man que fue referenciada en el capítulo 167 del ‘manga’?

Denji y Shinji Ikari, como personajes, tienen mucho en común. Ya que, ambos cuentan con una serie de traumas psicológicos debido a las acciones sus padres o adultos a cargo. Sin embargo, la capacidad que el protagonista de Chainsaw Man tiene para tener momentos incomodos no nos deja de sorprender. Ya que, en el capítulo 167 del ‘manga’ de Chainsaw Man, los métodos poco ortodoxos de Asa Mitaka para controlar a Chainsaw Man crearon una nueva situación incómoda en la poco fructífera vida amorosa de Denji. Pueden consultar, el cómo termino de rápido el capítulo 167 del ‘manga’ de Chainsaw Man en el siguiente enlace.

Pero entonces cuál es la similitud que encuentran los fanáticos de Chainsaw Man con Evangelion. La escena, que no podemos describir, entre Denji y Asa Mitaka —para los fanáticos— referencia a la vista en los primeros minutos de la película The End of Evangelion, en la cual Shinji visita a Asuka en el hospital. Sin embargo, en el ‘manga’ de Chainsaw Man, la acción fue perpetrada por Asa.

Esto ha hecho que el ‘manga’ de Fujimioto se encuentre como tendencia en varios paises y en Japón algunas reacciones no se han hecho esperar. Una de estas es de Megumi Obata, la ‘seiyu’ de Shinji Ikari, la cual expresó su desconcierto por no entender por qué nombre de «Denji Ikari» estaba como tendencia en internet tras la publicación del capítulo 167 del ‘manga’ de Chainsaw Man.

¿Cómo adaptarán la escena entre Denji y Asa en el ‘anime’ de Chainsaw Man?

Sin lugar a dudas el capítulo 167 del pmanga’ Chainsaw Man es polémico, lo cual ha hecho que muchos se pregunten si tan siquiera se podrá adapotar los hechos en el ‘anime’. Lo cierto es que no creemos que sea muy alterada. Ya que, como vimos en la primera temproada Mappa no escatimó en hacer sentir incomodos a los espectadores en el episodio 7. Sin embarg, podrán pasar varios años —o quizas una decada— para ver animado el arco actual del ‘manga’ Chainsaw Man.

Fuente: capítulo 167 del ‘manga’ Chainsaw Man.