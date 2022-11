Chainsaw Man: entrevista con la voz de Denji, Makima y el director de doblaje para Latinoamérica

Recientemente, durante la convención La Mole: Horror Edition, Crunchyroll anunció cuatro de los actores que dan voz a los protagonistas del ‘anime’ Chainsaw Man para el doblaje al español de Latinoamérica. Actualmente, el ‘anime’ Chainsaw Man cuenta con tres episodios doblados al español de Latinoamerica y GamerFocus —junto a otros medios de la región— ha tenido la oportunidad de entrevistar a Octavio Campos —director de doblaje—, Emilio Treviño (Denji) y Gaby Gris (Makima) gracias a Crunchyroll.

Emilio Treviño es conocido por ser la voz de Miles Morales en Spider-Man: Un Nuevo Universo y Gaby Gris es recordada por da vida a Lady Mysaria de Lys en House of the Dragon y Hayase Nagatoro en Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro.

En esta entrevista ellos, junto a Octavio Campos, conocido por dirigir Platinum End y la primera parte de Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary –, nos contaron cómo es el proceso de selección de actores de voz para los roles de los doblajes de ‘anime’ en Latinoamérica, los retos que conlleva adaptar uno de los ‘anime’ más populares de esta temporada entre otras cosas.

¿Cómo fue su experiencia grabando el doblaje de Chainsaw Man?

Quien mejor para explicarnos cómo es el proceso de selección de actores de doblaje que Octavio Campos, el director de doblaje de Chainsaw Man.

En nuestra charla, Gaby nos contó que hace un par de meses Octavio la contactó para contarle que la propuso para el papel de Makima y que se había quedado con él. Desde entonces, Gaby dijo, que ha sido complicado guardar el secreto y que ha tenido que cuidar sus reacciones en las redes sociales. Esto para no generar sospechas sobre su inclusión en el reparto del doblaje para el español de Latinoamérica de Chainsaw Man.

Octavio nos comentó que al igual que con Makima, su primera opción para Denji —Emilio Treviño— también quedó seleccionado. Según el director de doblaje de Chainsaw Man, Emilio es un joven talentoso y desde el principio Octavio confió en que él sería capaz de darle el matiz y carácter que un personaje como Denji necesita.

¿Quién es Emilio Treviño? dejemos que él nos cuente como inició al mundo del doblaje de voz en Latinoamérica.

El reto de adaptar a Power de Chainsaw Man para el doblaje al español de Latinoamérica

Erika Langarica es la actriz de voz que Crunchyroll anunció como la voz de Power para la versión de Chainsaw Man doblada al español de Latinoamérica. Power es uno de los personajes principales del ‘anime’ Chainsaw Man que tiene la particularidad en el ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto—a pesar de su apariencia— de hablar como un anciano. Esto se evidencia por el uso de palabras como «washi (わし)» cuando se refiere a ella misma, el pronombre «unu (汝 ・うぬ)» —para referirse a Denji de forma despectiva— en vez del clásico ‘kimi’ u ‘omae’ que se usa en otros ‘shonen’. Así que nosotros le preguntamos a Octavio sobre cómo abordó el reto de adaptar a Power al español de Latinoamérica en el doblaje de Chainsaw Man.

Según El ‘mangaka’ Tatsumi Fujimoto, la personalidad de Power está basada en la de los personajes Sobchak y Eric Cartman de la película The Big Lebowski y la serie South Park respectivamente.

Octavio nos comentó que el uso de palabras como bellaco, granuja o bribón por parte de power en la versión doblada al español de Latinoamérica del ‘anime’ Chainsaw Man fue una decisión del traductor, la cual ellos decidieron seguir. Ya que Octavio afirmó ser muy respetuosos con el ‘script’ y con la pronunciación de los nombres tal cual como se hace en él idioma original.

Antonio Valdez, traductor de la versión subtitulada al español para Latinoamérica del ‘anime’ Chainsaw Man menciona en sus redes sociales la inspiración que ha tenido para adaptar a Power.

Los retos de los protagonistas

Gaby Gris también nos comentó cómo fue el proceso que tuvo para representar a Makima en el doblaje al español de Latinoamérica del ‘anime’ Chainsaw Man.

Gaby, además de comentarnos que de los dos lados de la personalidad de Makima se identifica más con el lado «dulce», nos dijo que de los ‘endings’ del ‘anime’ Chainsaw Man él primero es su favorito. Para Octavio, el tercer episodio de Chainsaw Man es el que hasta el momento tiene la mejor canción de cierre.

Emilio Treviño ha interpretado a lo largo de su carrera personajes como Mikey (Tokyo Revengers), Iandore «Ian» Lightfoot (Unidos) o Miles Morales (Spider-Man: Un Nuevo Universo) entre muchos otros. Así que le preguntamos acerca de lo que pueden inspirar los personajes y como logra conectar con el público.

