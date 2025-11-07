Chainsaw Man: guía para continuar la historia en el manga luego de la película del Arco de Reze

El pasado mes de octubre se estrenó en las salas de cine de Latinoamérica, Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze y en algunas partes aún se encuentra en cartelera. En lo que lleva en cartelera en Japón y el resto del mundo, Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze lleva recaudados más de 100 millones de dólares, lo cual se traduce en un rotundo éxito para el estudio MAPPA, el cual tiene una gran tajada en la producción de este proyecto. Así que mientras conocemos noticias sobre el regreso del anime o segunda temporada de Chainsaw Man, les contaremos en esta guía cómo continuar la historia en el manga luego del final de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze.

¿Desde dónde empezar a leer el manga de Chainsaw Man para continuar la historia desde el final de La Película: Arco de Reze y antes del estreno de la segunda temporada del anime?

Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze inicia desde el capítulo 40 del manga de Tatsuki Fujimoto y todo el filme abarca todo el arco hasta el capítulo 52. Así que para continuar la historia justo donde termina Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze deben leer desde el capítulo 53 del 2 manga llamado En un sueño. Este capítulo se ubica en el volumen o tankōbon siete del manga de Chainsaw Man.

¿Qué arcos argumentales podría adaptar la segunda temporada del anime de Chainsaw Man?

La primera temporada del anime de Chainsaw Man adaptó los primeros 39 capítulos del manga. Ahora, la Película: Arco de Reze ha adaptado otros 13 capítulos. Así que a MAPPA le quedan un total de 44 capítulos de la primera parte del manga de Chainsaw Man por adaptar. Pero entonces, arcos argumentales podría adaptar la segunda temporada del anime de Chainsaw Man. Nuestra apuesta es la siguiente: la segunda temporada, con un total de 13 episodios podría adaptar los siguientes arcos:

Arco de los Asesinos Internacionales : este es el sexto arco argumental del manga de Chainsaw Man, el cual inicia en el capítulo 53 y finaliza en el 70.

: este es el sexto arco argumental del manga de Chainsaw Man, el cual inicia en el capítulo 53 y finaliza en el 70. Arco del Demonio Pistola: este es el septimo y antepenultimo arco argumental de la primera parte de la historia del manga Chainsaw Man. Este arco inicia en el capítulo 71 y finaliza en el 79 del manga de Tatsuki Fujimoto.

Luego, el último arco de la primera parte del manga de Chainsaw Man por su importancia y contenido podría recibir el mismo trato que Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze y ser adaptado en un largometraje. Con esto se le daría un cierre coherente a la adaptación del manga de Tatsuki Fujimoto. De ser esto cierto, así quedaría organizada la adaptación de la Saga de seguridad pública o primera parte del manga de Chainsaw Man.

¿Cuándo será anunciada la segunda temporada del anime de Chainsaw Man?

Ahora solo nos resta conocer cuál será el anuncio de Chainsaw Man que veremos en Jump Festa. Sin embargo —muchos creen— que durante el panel de Chainsaw Man, el cual se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre a las 2:20 AM (hora de Colombia) MAPPA anunciará la primera información oficial de la segunda temporada de Chainsaw Man. No obstante, deben tener en cuenta que en el 2026 MAPPA lanzará la primera parte de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen y la segunda temporada de Jigokuraku. Así que lo más probable es que el estreno de la segunda temporada de Chainsaw Man se dé durante el 2027.