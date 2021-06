Durante un directo dirigido a celebrar los primeros 10 años de MAPPA —estudio de animación mejor conocido por Dorohedoro, Jujutsu Kaisen, Zombieland Saga y la temporada final de Shingeki no Kyojin—, el estudio presentó adelantos de sus próximos proyectos. Uno de estos es el ‘anime’ de Chainsaw Man, que acaba de recibir un ‘teaser’ que pone el corazón a mil.

Si bien ya se sabía que MAPPA sería el estudio encargado de la adaptación animada de Chainsaw Man, esta es la primera vez que puede verse cómo lucirá el ‘anime’ basado en la celebrada obra de Tatsuki Fujimoto. Como suele ser el caso con MAPPA, parece que la animación no decepcionará. No menos importante, el ‘teaser’ da a conocer a los involucrados en la producción del ‘anime’ de Chainsaw Man. A continuación, los listamos a todos.

¿Quiénes están detrás de la producción del ‘anime’ de Chainsaw Man?

Ryū Nakayama —director de ciertos episodios de Black Clover y Jujutsu Kaisen— es el director del ‘anime’ de Chainsaw Man. Hiroshi Seko —conocido por su trabajo en Ajin y Attack on Titan (Shingeki no Kyojin)— es el responsable del guion. Mientras que Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) es el diseñador de personajes, Kiyotaka Oshiyama (Devilman Crybaby, Space Dandy) es el encargado de los demonios. Yūsuke Takeda (Eden of the East, Vinland Saga) es el director de arte y Tatsuya Yoshihara (Black Clover, Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls), el de acción. Makoto Nakazono (DARLING in the FRANXX, Little Witch Academia) es el director técnico en jefe. Naomi Nakano es la encargada del color y Yohei Miyahara, el responsable de la composición. La música está en manos de Kensuke Ushio, conocido por su trabajo en Devilman Crybaby.

¿Cuándo será el estreno del ‘anime’ de Chainsaw Man?

Por el momento, el ‘anime’ de Chainsaw Man no tiene fecha de estreno.

¿Quiénes son los actores de voz (‘seiyū’)?

Por el momento se desconoce cuáles ‘seiyū’ prestarán su voz para el ‘anime’ de Chainsaw Man.

¿De qué trata la historia de Chainsaw Man?

Publicado en las páginas de Weekly Shōnen Jump entre el 3 de diciembre de 2018 y el 14 de diciembre de 2020, Chainsaw Man cuenta la historia de un joven llamado Denji. Con el fin de pagar la deuda de su difunto padre, vende algunos de sus órganos y trabaja para la mafia. Desafortunadamente, Denji es asesinado por un demonio tras ser traicionado por un amigo.

Sin embargo, su historia no termina ahí.

Al haber hecho un contrato con el demonio Pochita, este se combina con el cadáver de Denji para revivirlo y convertirlo en un híbrido de humano y demonio: Chainsaw Man. Para evitar ser perseguido como demonio y seguir viviendo como humano, Denji acepta trabajar para los Cazadores de Demonios de Seguridad Pública bajo las órdenes la misteriosa Makima.

¿Cuántos episodios tendrá el ‘anime’ de Chainsaw Man y cuáles arcos del ‘manga’ adaptará?

No se sabe cuántos episodios tendrá el ‘anime’ de Chainsaw Man. Sin embargo, dado que la obra original solo goza de 98 capítulos, es probable que el ‘anime’ la adapte totalmente.

¿Quiénes interpretarán el ‘opening’ y el ‘ending’ del ‘anime’ de Chainsaw Man?

Se desconoce qué artistas interpretarán el ‘opening’ y ‘ending’ del ‘anime’ de Chainsaw Man.

Fuente: canal oficial de MAPPA