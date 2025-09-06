Chainsaw Man The Compilation, la recopilación de la primera temporada ya está en Crunchyroll

Apenas hace un par de días nos enteramos que Amazon Prime Video tiene los derechos de distribución para nuestra región de Tatsuki Fujimoto 17 – 26, una antología que adaptará varias historias cortas que el autor de Chainsaw Man escribió entre sus 17 y 26 años. Ahora, Crunchyroll ha agregado a su catálogo Chainsaw Man The Compilation, dos largometrajes que recopilan la primera temporada de la adaptación al anime del manga de Fujimoto.

Junto a la llegada de Chainsaw Man The Compilation, MAPPA compartió un pequeño adelanto de la película con nuevas escenas.

Además de tener un nuevo corte, para que toda la primera temporada esté condensada en tres horas, Chainsaw Man The Compilation cuenta con nuevas escenas postcréditos animadas. Estas adaptarán los capítulos extra del manga llamados Chainsaw Days.

¿Cuál es la fecha de estreno en salas de cine de Latinoamérica de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc?

Denji tendrá que tomar —quizas— la decisión «más dificil» de su vida.

El estreno en las salas de cine de Japón de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc será el viernes 19 de septiembre. Mientras tanto, junto al tráiler principal, Crunchyroll ha confirmado que el estreno en salas de cine de nuestra región de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc está programado para el jueves 30 de octubre de 2025. Con el regreso de Kenshi Yonezu como artista principal, se especula que otros de los 12 artistas que participaron en el anime de televisión podrían ambientar momentos clave de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc. Por el momento, la única participación confirmada es la de Maximum the Hormone, que ha revelado un nuevo verso de su canción «Hawatari 2-oku sencha» que será incluido en la película.

La música es muy importante para la franquicia Chainsaw Man

El legado del director Ryū Nakayama, aunque discutible para algunos de los fanáticos de la obra de Fujimoto, es innegable. Ya que, a las referencias presentes en el material original se suma la curada selección de temas musicales con los cuales contó cada uno de los episodios de la adaptación al anime de Chainsaw Man a cargo de Mappa.

Si no conocen —o no recuerdan— la lista completa de los endings de Chainsaw Man, se las compartimos a continuación:

Fuente: Crunchyroll