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Chun-Li y Ken, junto a Terry y Mai, pelean contra Krauser en el nuevo corto animado de Fatal Fury dirigido por Masami Obari

El corto de siete minutos hace que nos volvamos a preguntar ¿Por qué SNK no ha hecho un anime de su universo de juegos de pelea?

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Wolfgang Krauser von Stroheim ya está disponible y para celebrar su llegada junto a los cambios y adiciones que trae la actualización del primer aniversario, SNK ha compartido un nuevo corto animado de Fatal Fury: City of the Wolves dirigido por Masami Obari.

Todos contra Krauser

Chun-Li y Ken, junto a Terry y Mai, pelean contra Krauser en el nuevo corto animado de Fatal Fury dirigido por Masami Obari

SNK describe el corto animado de Wolfgang Krauser en Fatal Fury: City of the Wolves de la siguiente manera:

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El poderoso Wolfgang Krauser, otrora temido como el Emperador de la Oscuridad, resurge de sus cenizas y proyecta una sombra siniestra sobre South Town en su búsqueda de venganza. ¿Podrán los indomables lobos de la ciudad —Terry Bogard, Andy Bogard y Joe Higashi— frustrar su intento de tomar el control? Prepárate para la intensa acción que se desata cuando las calles se convierten en escenario de una brutal batalla entre el bien y el mal, todo ello con el dinámico estilo visual que tan bien domina el animador de renombre mundial Masami Obari.

¿Quién es Masami Obari?

Chun-Li y Ken, junto a Terry y Mai, pelean contra Krauser en el nuevo corto animado de Fatal Fury dirigido por Masami Obari

Masami Obari —o «Bari» como lo llaman sus fanáticos— es una leyenda en la industria del ‘anime’ en Japón. Este reconocido animador, director, diseñador de personajes y diseñador de ‘mecha’ ha tenido un vínculo especial con SNK. Esto debido a su trabajo como diseñador de personajes en los dos especiales de televisión de Fatal Fury —Garou Dentsetsu en Japón— , el largometraje llamado Fatal Fury: The Motion Picture y ser el encargado de dirigir el ‘opening’ en ‘anime’ del videojuego The King of Fighters XV.

¿Es probable que SNK tenga en mente una adaptación de la historia de The King of Fighters (KOF) al 'anime' a cargo de MAsami Obari?

En el 2023, cuando Obari se encontraba trabajando con SNK en KOF XV, el director japonés declaró públicamente su deseo por hacer un ‘anime’ de The King of Fighters (KOF). Hasta el momento, eso aún no ha pasado formalmente. Sin embargo, con todo el trabajo que Obari ya ha hecho con Fatal Fury: City of the Wolves estamos seguros que es cuestión de tiempo para que él pueda plasmar su visión del universo de SNK ken un anime.

Obari también estuvo a cargo del opening de The King of Fighters XV.

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Fuente: SNK

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