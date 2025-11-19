Cloudflare tendrá que pagar una multa de 3 millones de USD por albergar sitios de piratería de Manga

El tribunal de distrito de Tokio dictaminó el miércoles que la empresa estadounidense de infraestructura de internet Cloudflare es responsable por daños y perjuicios en una demanda por infracción de derechos de autor presentada en 2022. Esta acción legal fue interpuesta por cuatro de las más importantes editoriales de manga japonesas: Shueisha, Kodansha, Shogakukan y Kadokawa. El fallo establece un precedente significativo respecto a la responsabilidad de los proveedores de redes de entrega de contenido (CDN) en la lucha contra la piratería de manga y otras obras que se encuentran ilegalmente almacenadas en diferentes servidores en internet.

¿Cuál fue la sentencia de la demanda interpuesta por Shueisha, Kodansha, Shogakukan y Kadokawa en contra de Cloudflare?

El tribunal reconoció un total aproximado de 3.600 millones de yenes (cerca de 24 millones de dólares) en daños sufridos a las cuatro editoriales. Sin embargo, dado que los demandantes solo reclamaron una parte específica de estos daños como atribuible a Cloudflare, se ordenó a la compañía pagar una suma total de aproximadamente 500 millones de yenes —alrededor de 3.3 millones de dólares— a Shueisha, Kodansha, Shogakukan y Kadokawa.

En un comunicado conjunto emitido tras la resolución, las editoriales anunciaron el fallo y señalaron que la decisión judicial contribuirá a la prevención del uso indebido de los servicios CDN como Cloudflare. Además, las editoriales subrayaron que continuarán protegiendo los derechos y obras de los creadores y que mantendrán una acción firme contra la infracción de derechos de autor. Las empresas enfatizaron su postura de que los servicios CDN son beneficiosos cuando se emplean para la “entrega estable y eficiente de contenido legítimo a los usuarios”.

¿Habrá más consecuencias para Cloudflare?

Por el momento, no hay reportes o anuncios oficiales inmediatos que confirmen el cierre masivo y directo de páginas de piratería como consecuencia inmediata de este fallo. Sin embargo, el tribunal enfatizó en la responsabilidad de Cloudflare por no implementar procedimientos de verificación de identidad más estrictos. Así que, para evitar futuras responsabilidades legales, Cloudflare podría verse obligado a cambiar su política de registro. Esto con fin de que a los operadores de sitios de piratería les sea más difícil ocultar su identidad.

Sin lugar a dudas, la condena sienta un precedente legal en Japón. Así que es probable que otras editoriales japonesas —y posiblemente a nivel mundial— utilicen este fallo como base para presentar nuevas demandas. Aunque, también, podrían usar el fallo para presionar a Cloudflare y a otros proveedores de CDN. Esto con el fin de que retiren sus servicios de los sitios que distribuyen ilegalmente el contenido con derechos de autor.

¿Cuáles son los trabajos más conocidos de las editoriales que ganaron la demanda en contra de Cloudflare?

Las editoriales ganadoras de esta histórica demanda son responsables de algunas de las franquicias de manga y anime más influyentes del medio. Shueisha es conocida por títulos como One Piece y Dragon Ball; Kodansha es la casa de fenómenos como Attack on Titan y Hajime no Ippo. Por otro lado, Shogakukan publica series icónicas como Detective Conan y Doraemon. Mientras que Kadokawa es la casa detrás de éxitos como Re:Zero y The Melancholy of Haruhi Suzumiya.

Vía: ANN

Fuente: Comic Natalie