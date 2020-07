[email protected], el evento que reemplazó a la San Diego Comic-Con por la contingencia, iniciará el 23 de julio y en GamerFocus hemos hecho un índice con todo el contenido relacionado a la industria del ‘manga’ y el ‘anime’.

Estos son los paneles con temas de ‘manga’ y ‘anime’ en [email protected]

La San Diego Comic-Con, la convención más grande de nuestro continente, siempre reúne un gran número de personalidades de diferentes medios. Sin embargo, solo los asistentes a este evento pueden asistir a los diferentes paneles. No obstante, la edición del 2020 al ser en línea nos permitirá a todos los fanáticos del mundo ser testigos de los contenidos que los organizadores tienen para este año.

Jueves 23 de julio

Panel de industria: Crunchyroll

En este panel conoceremos todas las novedades que Crunchyroll tiene para sus suscriptores. La charla estará precedida por Adam Sheehan —director de eventos de Crunchyroll— y Lauren Stevens, la gerente de eventos de Crunchyroll. El panel que abre los contenidos de ‘anime’ y ‘manga’ iniciará a las 10:00 AM y terminará a las 11:00 AM. Si les interesa ver esta conferencia, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Shaman King: ayer, ahora y mañana

Hace un mes recibimos la noticia de la nueva adaptación de Shaman King. Ahora, durante [email protected], Misaki Kido, Ben Applegate e Ivan Salazar nos acompañarán a celebrar los 10 años del final de la obra de Hiroyuki Takei. En este panel se recordará el pasado, comentarán el presente y hablarán sobre el futuro de esta franquicia. Así que puede que durante este panel podamos conocer algo más sobre la nueva adaptación animada, la cual debutará en abril del 2021.

Doblaje en Latinoamérica: una charla con actores de voz latinos

En este panel, los espectadores conocerán a los actores de voz encargados de dar vida a los programas favoritos del público en Estados unidos. En este espacio veremos una amistosa charla entre Carla Castañeda (Twilight Sparkle, Galia de la Espada Sagrada, Harley Quinn), Gaby Cardenas (Cangu, Spinerella, Laurel Lightfoot), Cristina Hernandez (Bombón, Sakura Kinomoto, Matilda Wormwood), Ricardo Tejedo (Jack Sparrow, Doraemon, Arsenio Lupin III, Roberto Hongo, César de la trilogía El Planeta de los Simios), José Gilberto Vilchis (Loki, Shun de Andromeda, Bakura Ryō, Zamas), y Mario Castañeda (Son Goku, Kanon de Géminis, Bruce Banner [UCM], Johnny Cage).

Adicionalmente, ellos nos comentarán por qué México es considerado uno de los mejores países en hacer doblajes en el mundo. La charla será moderada por el cantautor mexicano Cristobal Orellana. El panel de actores de doblaje latinoamericanos comenzará a las 3:00 PM y finalizará a las 4:00 PM, en el siguiente enlace.

Viernes 24 de julio

TOKYOPOP: ‘manga’ para todos

Stu Levy, el presidente y fundador de Tokyopop, junto a Kae Winters (mercadeo), Lena Atanassova (editora) y Janae Young (editor) discutirán sobre los últimos títulos de Tokyopop para niños, adolescentes y adultos. Adicionalmente, ellos hablarán sobre la iniciativa para apoyar la inclusión sobre temas de la comunidad LGBTQ+ e historias protagonizadas por mujeres y personas afrodescendientes. Esta charla comenzará a partir de las 12:00 del medio día y se extenderá hasta la 1:00 PM, los interesados pueden seguir en el siguiente enlace.

VIZ: una inquietante conversación con Junji Ito

Junji Ito, el «ingeniero en Death Stranding«, es conocido como uno de los maestros del horror en el ‘manga’. Este ‘mangaka’ fue el ganador del premio Eisner por su obra Frankenstein: Junji Ito Story Collection. Adicionalmente, la obra de Junji Ito llamada Uzumaki está por recibir una adaptación animada para el canal Adult Swim de la mano de Production I.G.

Esta horripilante charla se llevará a cabo desde las 4:00 PM hasta las 5:00 PM, en el siguiente enlace.

Leer ‘manga’ y aprender literatura clásica

Erik Ko, cofundador de Manga Classics, junto a Mike Barltrop —maestro de literatura— nos enseñarán a usar los ‘manga’ como un instrumento de aprendizaje. Este panel comenzará a las 5:00 PM y concluirá a las 6:00 PM, en el siguiente enlace encontrarán más información.

Sábado 25 de julio

Aniversario número 20 de UDON Entertainment

UDON celebra sus 20 años de existencia con un panel liderado por Erik Ko, el jefe de operaciones de la empresa, junto a los demás miembros del equipo de trabajo. Es así que durante la hora de la presentación, los espectadores podrán conocer los futuros proyectos de la compañía. La charla será desde las 10:00 AM hasta las 11:00 AM, en el siguiente enlace.

Los mejores y peores ‘manga’ de 2020

Un grupo de panelistas, provenientes de sitios y blogs especializados en temas de ‘manga’ y ‘anime’, hablará de los mejores y peores ‘manga’ que han llegado y llegarán al norte del continente americano. Este panel se realizará a partir de las 3:00 pm y se extenderá hasta las 4:00 pm, para verlo deben seguir el siguiente enlace.

Kodansha Comics recomienda ‘manga’: edición de verano

En este espacio, los espectadores recibirán recomendaciones —poco usuales— de la mano de un grupo de expertos en el tema. Los anfitriones del espacio, los cuales pertenecen al equipo de mercadeo de Kodansha, serán Misaki Kido, Tomo Tran e Ivan Salazar. Este panel estará disponible desde las 5:00 PM hasta las 6:00 PM, en el siguiente enlace.

First Squad: cómo una historia occidental fue adaptada al ‘manga’ y el ‘anime’

Misha Shprits, el escritor y director de First Squad: The Moment of Truth, discutirá el camino y las técnicas que él y su compañero Aljoscha Klimov usaron para lograr producir su trabajo como un ‘anime’ y ‘manga’. Misha, también participará en una sesión de preguntas y respuestas junto a Austin Osueke el de eigoMANGA. Esta charla se llevará a cabo de 6:00 PM a 7:00 PM, en el siguiente enlace.

Domingo 26 de julio

Aventuras del doblaje de voz en español

Algunas estimaciones, sitúan al mercado de doblaje latinoamericano en 450 millones de consumidores. De estos México produce el 65% de las producciones. Es así que a medida que las productoras de entretenimiento en la región buscan obtener ganancias en esa área, enfrentan el desafío de publicar contenido en español neutral. Esto con el fin de ofrecer un trabajo que sea del agrado de todos los países hispanohablantes de centro y sur América.

En el panel, escucharemos las historias de los actores de voz latinoamericanos Cristina Hernández (Catwoman / Selina Kyle, Padme Amidala, Sakura Kinomoto), Sebastián Llapur (Marcus, Fenix, Darth Vader, Daffy Duck, Sub-Zero) y Claudia Motta (Bart Simpson, Pikachu, Orihime Inoue, Applejack). Ellos nos contarán los diferentes obstáculos que han tenido que sobrellevar para convertirse en un sinónimo de éxito en esta industria. Adicionalmente, hablarán de cómo México está cambiando la forma en que se realiza el doblaje en América Latina. El moderador del panel será Hugo A. Castro, fundador y CEO de Gamacon. Para ver este panel, que será de 11:00 AM a 12:00 del medio día, les recomendamos seguir este enlace.

Recuerden que para conocer el listado total de paneles o conferencias de la Comic-Con 2020 deben seguir este enlace.

Fuente: página oficial de [email protected]