Los cómics y ‘manga’ de Editorial Panini ya no se distribuirán en Colombia

Durante más de 4 años, los fanáticos de los cómics y el ‘manga’ en Colombia podían visitar supermercados y tiendas especializadas de todo el país para coleccionar su series favoritas bajo el sello de Editorial Panini. Estas iban desde obras conocidas, tales como Shingeki no Kyojin y Spider-Man, hasta algunas más obscuras, tales como My Little Monster y Dylan Dog. Como si su variado catálogo no fuera suficiente, los productos de Editorial Panini se distinguían por tener un precio accesible en comparación con otras editoriales.

Por desgracia, Comunican S.A. —compañía responsable de imprimir y distribuir el portafolio de Editorial Panini en Colombia— ha dado a conocer que la distribución de todas las series bajo el sello de Panini cesará en nuestro país. Un duro golpe para los coleccionistas.

¿Por qué Comunican dejará de distribuir los cómics y ‘manga’ de Editorial Panini en Colombia?

A través de este comunicado, tiendas de todo el país fueron informadas de que los cómics y ‘manga’ bajo el sello de Editorial Panini en Colombia dejarían de ser distribuidos en Colombia.

Según el comunicado de la compañía, la razón por la que dejará de distribuir los productos de Editorial Panini en Colombia es la pandemia de COVID-19. Dadas las consecuencias comerciales, los negocios involucrados concluyeron que no era viable mantener este negocio.

¿Se distribuirán los cómics y ‘manga’ previamente anunciados para 2021?

Ya que Comunican solicitó que todo aviso publicitario relacionado con Panini fuera retirado, resulta poco probable que veamos las series anunciadas para 2021. Estas incluyen varias de Marvel Cómics —que incluiría la serie de Thor de Jason Aaron— y múltiples ‘manga’. Entre estos se encuentra JoJo’s Bizarre Adventure, Shokugeki no Sōma y Made in Abyss.

Vía: Choi Manga

Fuente: comunicado de Comunican S.A