Jump Festa 2023: conoce los horarios de los anuncios de Black Clover, Jujutsu Kaisen, Bleach, Dr. Stone y más

La editorial Shueisha ha informado que Jump Festa 2023, el evento de anuncios de ‘anime’ y ‘manga’ fin de año de la Jump, será transmitido por primera vez para el público occidental. Es así que este año podremos seguir todos los anuncios de franquicias conocidas como Rurouni Kenshin, Black Clover, Jujutsu Kaisen, Bleach, Dr. Stone, Kimetsu no Yaiba, Naruto, One Piece, Dragon Ball y más. Adicionalmente, entre los anuncios que los fanáticos esperan ver en Jump Festa 2023 se encuentran los de franquicias que tendrán su primera adaptación al ‘anime’ como Mission: Yozakura Family, Mashle: Magic and Muscles, Hell’s Paradise: Jigokuraku entre otras.

¿Cómo, cuándo y dónde se podrán ver los anuncios de franquicias de ‘anime’ y ‘manga’ de Jump Festa 2023?

Conoce los horarios de los anuncios de los escenarios de Jump Festa 2023 llamados: Jump Super Stage, Jump Super Stage EX y Jump Studio NEO.

Para aquellos que se pregunten cuándo es y dónde es Jump Festa ’23, les contamos que el evento se celebrará el sábado 17 y domingo 18 de diciembre en el salón de eventos Makuhari Messe de Chiba en Japón. Los anuncios de franquicias de ‘anime’ y ‘manga’ que se compartirán en Jump Festa 2023 se repartiran en tres escenarios llamados Jump Super Stage, Jump Super Stage EX y Jump Studio NEO. De estos tres escenarios solo JSS, y Jump Super Stage EX tendrán una transmisión localizada al inglés (subtítulos y traducción en algunos momentos). Mientras tanto, Jump Studio NEO será transmitido sin subtítulos ni traducción simultánea.

¿Cuál es el horario de los anuncios del escenario Jump Super Stage de Jump Festa 2023?

Todos los horarios de los anuncios que se darán en los diferentes escenarios de Jump Festa 2023 están con horario GTM -5 de Colombia.

Viernes 16 de diciembre (hora de Colombia):

9:15 p.m. – 9:55 p.m.: Black Clover

10:45 p.m. – 11:25 p.m.: Jujutsu Kaisen

Sábado 17 de diciembre (hora de Colombia):

12:10 a.m. – 12:50 a.m.: New Prince of Tennis

1:35 a.m. – 2:15 a.m.: Boruto y Naruto

3:00 a.m. – 3:30 a.m.: My Hero Academia

9:15 p.m. – 9:55 p.m.: Spy × Family

10:45 a.m. – 1:25 p.m.: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Domingo 18 de diciembre (hora de Colombia):

12:10 a.m. – 12:50 a.m.: Dr. Stone

1:35 a.m. – 2:15 p.m.: Chainsaw Man

3:00 a.m. – 4:00 a.m.: One Piece

Todos los anuncios de ‘manga’ o nuevos ‘anime’ del escenario Super Stage de Jump Festa 2023 los podrán ver en el siguiente enlace:

¿Cuál es el horario de los anuncios del escenario Jump Super Stage EX de Jump Festa 2023?

Las presentaciones de Jump Super Stage EX en Jump Festa 2023 serán solo el día sábado 16 de diciembre por la noche (horario de Japón). Así que estos anuncios especiales del Super Stage EX de Jump Festa 2023 se darán en los siguientes horarios en Colombia:

Viernes 16 de diciembre (hora de Colombia):

Bleach – 5:00 a. m. – 5:40 a. m.

– 5:00 a. m. – 5:40 a. m. Kuroko’s Basketball – 5:40 a. m. – 6:20 a. m.

– 5:40 a. m. – 6:20 a. m. Haikyu!! – 6:20 a. m. – 7:00 a. m.

¿Cuál es el horario de los anuncios del escenario Jump Studio Neo de Jump Festa 2023?

Viernes 16 de diciembre (hora de Colombia):

7:30 p.m. – 8:00 p.m.: Mission: Yozakura Family

8:30 p.m. – 9:00 a.m.: Moriarty the Patriot

9:30 p.m. – 10:00 p.m.: Undead Unluck

10:30 p.m. – 11:00 p.m.: Hokkaido Gals Are Super Adorable!

11:30 p.m. – 12:00 a.m.: Chained Soldier

Sábado 17 de diciembre (hora de Colombia):

12:30 a.m. – 1:00 a.m. Me & Roboco

1:30 a.m. – 2:00 a.m.: World Trigger

2:30 a.m. – 3:00 a.m.: Dark Gathering

8:30 a.m. – 9:00 p.m.: Ron Kamonohashi: Deranged Detective

9:30 p.m. – 10:00 p.m.: Ayakashi Triangle

10:30 p.m. – 11:00 p.m.: Too Cute Crisis

11:30 p.m. – 12:00 a.m.: Rurouni Kenshin

Domingo 18 de diciembre (hora de Colombia):

12:30 a.m. – 1:00 a.m.: Hell’s Paradise: Jigokuraku

1:30 a.m. – 2:00 a.m.: Blue Exorcist

2:30 a.m. – 3:00 a.m.: Mashle: Magic and Muscles

Todos los anuncios de ‘manga’ o nuevos ‘anime’ del escenario Jump Studio Neo de Jump Festa 2023 los podrán ver en el siguiente enlace:

Vía: WSJ_manga

Fuente: comunicado de prensa de Shueisha, Jump Channel (ジャンプチャンネル) en YouTube