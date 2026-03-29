Anime y Manga

Con un pequeño vistazo se confirma la segunda parte de Baki Dou en AnimeJapan 2026

Motobe es el protagonista del tráiler de la segunda parte de Baki Dou presentado en AnimeJapan 2026.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 15 min

Durante el segundo día de AnimeJapan 2026 se llevó a cabo un panel dedicado a la franquicia Baki, basada en la obra de Keisuke Itagaki. Este panel especial dedicado a Baki Dou, la última adaptación al anime del manga de Itagaki, donde se revelaron detalles sobre el futuro inmediato del anime tras su reciente estreno en Netflix.

La segunda mitad de la adaptación al anime del primer manga de Baki Dou fue anunciada en AnimeJapan 2026

Naoya Uchida interpreta a Miyamoto Musashi, el principal antagonista de Baki Dou (刃牙道)

Durante el panel de Baki Dou se presentó el primer tráiler de la segunda parte del anime junto con una imagen promocional que confirman oficialmente la producción de esta nueva tanda de episodios para Netflix. Adicionalmente, se anunció que la primera parte de la serie comenzará su emisión en la televisión abierta de Japón durante el transcurso de este año.

- Publicidad -

¿Cuál es la historia de Baki-Dou (刃牙道)?

La historia del ‘manga’ Baki Dou (2014) comienza semanas después de la batalla entre Yujiro Hanma y Baki. Ahora todos los luchadores de la Arena Maxima de Poder se encuentran sumidos en un ineludible aburrimiento. No obstante, las cosas mejoran para ellos de forma sorprendente. Esto gracias a un proyecto del gobierno japonés para resucitar, por medio d ela clonación, al legendario samurái Musashi Miyamoto. Baki y los demás personajes están fascinados y emocionados por la aparición de Musashi. Sin embargo, las cosas dan un giro aterrador cuando se dan cuenta de que Musashi realmente enfatiza el aspecto «marcial» de las artes marciales. Así que todas las peleas en este arco argumental de la franquicia Baki pueden ser mortales para los personajes.

Para conocer más sobre la obra de Keisuke Itagaki, les sugerimos leer nuestra guía para ver y leer Baki en el siguiente enlace.

🔥

Más anuncios de AnimeJapan 2026

Re:ZERO: esta es la fecha de estreno de las dos partes de la cuarta temporada 4
 Re:ZERO: esta es la fecha de estreno de…
AnimeJapan 2026: El estreno de la película The Eminence in Shadow – Lost Echoes será en el 2027
 AnimeJapan 2026: El estreno de la película The…
The Elusive Samurai: nuevo tráiler compartido en AnimeJapan 2026 confirma el mes de estreno de la segunda temporada
 The Elusive Samurai: nuevo tráiler compartido en AnimeJapan…

Fuente: TMSアニメ公式チャンネル

Re:ZERO: esta es la fecha de estreno de las dos partes de la cuarta temporada 4
AnimeJapan 2026: El estreno de la película The Eminence in Shadow – Lost Echoes será en el 2027
The Elusive Samurai: nuevo tráiler compartido en AnimeJapan 2026 confirma el mes de estreno de la segunda temporada
Kindergarten Wars anuncia el mes de su estreno en AnimeJapan 2026
AnimeJapan 2026: Guía completa de horarios, escenarios y anuncios principales de One Piece, Dr. Stone, MAO y más
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Re:ZERO: esta es la fecha de estreno de las dos partes de la cuarta temporada 4
No hay comentarios

Lo último

One Piece Heroines: tráiler de AnimeJapan 2026 confirma estreno y la participación de Maaya Sakamoto en el proyecto
Anime y Manga
One Piece: el opening 29 y la voz de Loki del arco de Elbaf fueron presentados
Anime y Manga
Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run, el tráiler del episodio 2 revela cuál es la segunda etapa de la carrera
Anime y Manga
Magic Knight Rayearth: conoce cuándo es el estreno del remake de Las Guerreras Mágicas
Anime y Manga