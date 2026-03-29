Con un pequeño vistazo se confirma la segunda parte de Baki Dou en AnimeJapan 2026

Durante el segundo día de AnimeJapan 2026 se llevó a cabo un panel dedicado a la franquicia Baki, basada en la obra de Keisuke Itagaki. Este panel especial dedicado a Baki Dou, la última adaptación al anime del manga de Itagaki, donde se revelaron detalles sobre el futuro inmediato del anime tras su reciente estreno en Netflix.

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La segunda mitad de la adaptación al anime del primer manga de Baki Dou fue anunciada en AnimeJapan 2026

Naoya Uchida interpreta a Miyamoto Musashi, el principal antagonista de Baki Dou (刃牙道)

Durante el panel de Baki Dou se presentó el primer tráiler de la segunda parte del anime junto con una imagen promocional que confirman oficialmente la producción de esta nueva tanda de episodios para Netflix. Adicionalmente, se anunció que la primera parte de la serie comenzará su emisión en la televisión abierta de Japón durante el transcurso de este año.

¿Cuál es la historia de Baki-Dou (刃牙道)?

La historia del ‘manga’ Baki Dou (2014) comienza semanas después de la batalla entre Yujiro Hanma y Baki. Ahora todos los luchadores de la Arena Maxima de Poder se encuentran sumidos en un ineludible aburrimiento. No obstante, las cosas mejoran para ellos de forma sorprendente. Esto gracias a un proyecto del gobierno japonés para resucitar, por medio d ela clonación, al legendario samurái Musashi Miyamoto. Baki y los demás personajes están fascinados y emocionados por la aparición de Musashi. Sin embargo, las cosas dan un giro aterrador cuando se dan cuenta de que Musashi realmente enfatiza el aspecto «marcial» de las artes marciales. Así que todas las peleas en este arco argumental de la franquicia Baki pueden ser mortales para los personajes.

Para conocer más sobre la obra de Keisuke Itagaki, les sugerimos leer nuestra guía para ver y leer Baki en el siguiente enlace.

Fuente: TMSアニメ公式チャンネル