Con un emotivo video Shueisha celebra los 25 años de Naruto

El pasado 21 de septiembre, Naruto, obra de Masashi Kishimoto, cumplió 25 años de su debut en las páginas de la revista semanal Shonen Jump. A lo largo de estas casi tres décadas, Naruto ha marcado a diferentes generaciones y se ha consolidado —en especial en occidente— como uno de los productos de anime y manga más populares y lucrativos. Así que para celebrar los 25 años de existencia de la obra de Kishimoto, la editorial Shueisha a compartido un video emotivo que nos lleva de la mano por varios de los momentos más icónicos de Naruto.

25 años de Naruto celebrados en tres emotivos minutos

Tres, o bueno, casi cuatro minutos no son suficientes para homenajear a una obra tan importante para la Shonen Jump como Naruto. Sin embargo, el video resalta varios de los enfrentamientos que ha tenido Naruto Uzumaki en las diferentes etapas de su vida durante la obra. Cabe resaltar, que este no es el único proyecto que tiene Shueisha para celebrar los 25 años de Naruto. Ya que, según la página oficial de la celebración de los 25 años de Naruto aún hay más proyectos en desarrollo. Prueba de esto es el reciente anuncio del lanzamiento de Naruto: Ultimate Ninja Storm para dispositivos móviles y el crossover entre la obra de Kishimoto y las Tortugas Ninja (TMNT). Sin embargo, no ha habido noticias sobre el regreso del anime de Naruto desde el anuncio de su retraso hace un año.

Adicionalmente, en Latinoamérica la obra de Kishimoto está teniendo un segundo aire. Ya que, recientemente, Netflix anunció la llegada a su plataforma de los episodios que no estaban doblados a nuestro idioma.

Ahora falta ver qué otros proyectos de Naruto faltan por ser revelado. Mientras tanto, cuéntennos cuál es el arco o momento de la obra de Kishimoto que más recuerdan. Los leemos en los comentarios.

Fuente: canal oficial de Shueisha en YouTube