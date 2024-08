Con una carta Kōhei Horikoshi se despide de My Hero Academia

El lunes fue publicado en las paginas de la revista semanal Shonen Jump el capítulo final del ‘manga’ My Hero Academia. Desde ese momento, la editorial japonesa ha compartido una serie de eventos y actividades. Estos buscan conmemorar el final de 10 años de publicación del ‘manga’ Boku no Hero Academia. Sin embargo, luego de la despedida de editores y otros autores de la Shonen Jump aún faltaban unas últimas palabras del autor de My Hero Academia.

¿Qué dice la carta de despedida de Kōhei Horikoshi al ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

La carta de despedida de Kōhei Horikoshi al ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia) fue publicada por el autor en su perfil oficial en X, antes Twitter. Este corto mensaje fue acompañado de una ilustración de Izuku Midoriya y All Might, la cual pueden ver a la izquierda del mensaje.

¡El manga «My Hero Academia» ha terminado en este número semanal de la Jump! Ha sido duro para mí durante mucho tiempo, ¡pero he conseguido llegar hasta el final! ¡Gracias a todos los que lo han leído! He podido competir con tantos buenos mangakas en la Jump, lo cual me encanta. Lo más importante es que nunca olvidaré el peso y la alegría de tener a Deku junto a Luffy. Aunque esto fuera por poco tiempo; ¡aunque sólo fuera suerte! Pero Deku y compañía siguen apareciendo en otros medios. El anime se sigue emitiendo; la película se ha estrenando. El juego sigue en marcha; el ‘manga’ spin off se sigue publicando por entregas ETC… Hay tanta gente que hace que My Hero Academia siga adelante que no parece que se haya acabado en absoluto. ¡Por favor, sigan apoyando a My Hero Academia de aquí en adelante ! ¡Plus Ultra!

¿Qué otros proyectos conmemorarán el final del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

El lanzamiento del volumen 42 del ‘manga’ de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) será en diciembre 2024.

Además de la encuesta de popularidad, Shueisha celebra el final del ‘manga’ My Hero Academia con un concurso de fan arts en la red social X (anteriormente Twitter). Para participar, los fans deben publicar sus obras con los hashtags #WBH_FANART o #頑張れって感じのファンアート antes del 1 de septiembre. Los 10 ganadores, que serán anunciados el 15 de septiembre, recibirán «datos digitales» firmados por el autor Kohei Horikoshi. Además, se lanzará un fanbook final en enero, un libro de arte en abril y una nueva exposición en el verano de 2025.

El personaje que gane la encuesta de popularidad de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) tendrá una estatua que será hecha con base a una ilustración de Horikoshi.



La encuesta de popularidad mundial de My Hero Academia tendrá dos fases. La primera termina el sábado 2 de diciembre con el anuncio de resultados de los votos recopilados hasta el 30 de septiembre. Luego, tras el anuncio de los resultados se abrirá una ronda final especial de votaciones durante 24 horas para determinar el personaje más popular del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia). Cada persona podrá votar una vez cada hora hasta un máximo de 12 votos durante ese periodo. Para seguir los resultados de la primera ronda deben estar atentos al canal en YouTube de Shonen Jump. Ya que, ahí se llevará a cabo una transmisión especial con los resultados de las votaciones que terminan en septiembre.

Fuente: perfil en X, antes Twitter de Kōhei Horikoshi