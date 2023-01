Conoce cuándo sale el ‘anime’ Zom 100: Bucket List of the Dead de Haro Aso, el autor de Alice in Borderland

La editorial Shogakukan ha confirmado cuándo sale la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto. Este ‘manga’ es conocido en occidente como Zom 100: Bucket List of the Dead y es escrito por Haro Aso (Alice in Borderland) e ilustrado por Kōtarō Takata (Hallelujah Overdrive!).

Shūichirō Umeda es el ‘seiyu’ de Akira Tendo, el protagonista del nuevo ‘anime’ de zombis llamado Zom 100: Bucket List of the Dead.

¿Cuándo sale el ‘anime’ Zom 100: Bucket List of the Dead?

Según Viz Media, empresa que tiene los derechos de distribución para occidente, en el mes de julio del 2023 será estrenado el ‘anime’ Zom 100: Bucket List of the Dead. Por el momento, Viz Media anunció que Zom 100: Bucket List of the Dead sería transmitido en Estados Unidos a través de Hulu. Sin embargo, a pesar de también poseer los derechos para Latinoamérica, Viz Media no anunciado la plataforma que distribuirá este nuevo ‘anime’ de zombis en Latinoamérica.

¿Quiénes están a cargo de la producción de Zom 100: Bucket List of the Dead, el nuevo ‘anime’ de zombis basado en un ‘manga’ de Haro Aso?

Makoto Miyazaki es el encargado de componer la música del ‘anime’ de zombis llamado Zom 100: Bucket List of the Dead.

Kazuki Kawagoe es el director del ‘anime’ de zombis Zom 100: Bucket List of the Dead que estará a cargo del estudio BUG FILMS. Hiroshi Seko supervisa los guiones de la serie, Kii Tanaka es el diseñador de personajes y Junpei Fukuchi es el diseñador de zombis del ‘anime’ Zom 100: Bucket List of the Dead.

¿De qué trata o cuál es la historia de Zom 100: Bucket List of the Dead?

Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto o Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi en español también tendrá una película ‘live action’ en el 2023.

Viz Media ha compartido una sinopsis oficial de Zom 100: Bucket List of the Dead, el nuevo ‘anime’ de zombis de Haro Aso —autor de Alice in Borderland—.

¡Sobrevivir a un apocalipsis zombi es mejor que ser un esclavo asalariado cualquier día! Esto es lo que piensa Akira Tendo, el protagonista de la historia de Zom 100: Bucket List of the Dead, el cual después de pasar años trabajando como esclavo para una empresa que aplasta el alma, la vida de Akira ha perdido su brillo. Tendo, vive en un departamento lleno de basura y su salario es abismalmente bajo. Adicionalmente, ni siquiera puede reunir el valor para confesar su amor a su hermosa compañera de trabajo.

Ahora Akira Tendo tendrá lo necesario para ser feliz. Ya que cuando un apocalipsis zombi asola su ciudad esto le da el empujón que necesita para vivir por sí mismo. La misión de Akira será completar los 100 elementos de su lista de deseos antes de… bueno, patear el balde e inevitablemente convertirse en un zombi.

El ‘manga’ Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto debutó en la revista Sunday GX (Shogakukan) en octubre del 2018. Actualmente, el ‘manga’ cuenta con 12 volúmenes recopilatorios o ‘tankobon’ y un total de 47 episodios.

Fuente: Viz Media