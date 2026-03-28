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Conoce cuándo sale el anime Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life

El mes del estreno del anime Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life ha sido revelado en un panel de AnimeJapan 2026.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Durante el cierre del primer día de AnimeJapan 2026, la productora Pony Canyon reveló un nuevo tráiler de la adaptación al anime del manga Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life (Hanaori-san wa Tensei Shite mo Kenka ga Shitai), obra original de Hekiru Hikawa. Adicional a la presentación del adelanto, se compartió una imagen promocional junto con la presentación de nuevos seiyui que se unen al elenco de la serie.

¿Cuándo sale el anime Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life?

El estreno del anime Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life está programado para un día sin especificar de julio de 2026. Durante el panel de AnimeJapan 2026 se confirmó que los roles protagónicos serán interpretados por Jun Fukuyama, en el papel de Ryusei Narukami, y Akira Sekine, como Meteor Hanaori. Además, se anunció a Rie Takahashi (Ayahime Takanashi), Yōko Hikasa (Sakura Rokudo) y Sora Tokui (Mana Kuraishi).

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¿Quiénes integran el equipo de producción detrás del proyecto?

La producción de la serie está a cargo del estudio LIDEN FILMS, bajo la dirección de Hideyo Yamamoto. El equipo se completa con Yukie Sugawara en la composición de la serie, Yousuke Okuda en el diseño de personajes y Naoka Ayata en la dirección de arte. La gestión visual y sonora cuenta con Mineyo Ōnishi en diseño de color, Kimihiro Nakano en la dirección de fotografía y Ryōsuke Naya como director de sonido, mientras que la composición musical es una colaboración entre Yukari Hashimoto y R・O・N.

La historia presenta a Ryusei Narukami, un joven con un estilo de vida sedentario que oculta un pasado como rey demonio en un mundo alterno. La trama se desencadena cuando descubre que la heroína que lo derrotó también ha reencarnado en la Tierra, ahora bajo la forma de una estudiante de preparatoria. La narrativa explora la convivencia y el conflicto persistente entre ambos adversarios en un entorno cotidiano. El manga original se publica desde 2021 en la revista Morning two de Kodansha.

Cuándo sale el anime Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life
Cuándo sale el anime Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life
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Fuente: ぽにきゃん-Anime PONY CANYON

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