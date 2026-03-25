Conoce cuándo sale Young Ladies Don’t Play Fighting Games, el anime donde todo se arregla jugando Street Fighter 6

El año pasado, más precisamente en el mes de mayo, conocimos el primer tráiler de Young Ladies Don’t Play Fighting Games, el anime que adapta el manga Tai-Ari deshita: Ojousama wa Kakutou Game nante Shinai de Eri Ejima. Este tráiler fue presentado durante el fin de semana de EVO Japan 2025 y confirmó que Street Fighter 6 será el juego principal del anime Young Ladies Don’t Play Fighting Games.

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¿Cuándo sale el anime del manga Young Ladies Don’t Play Fighting Games?

La editorial Kadokawa anunció oficialmente —junto a a una nueva imagen promocional— que la adaptación al anime del manga Young Ladies Don’t Play Fighting Games (Tai Ari Deshita: Ojō-sama wa Kakutō Game Nante Shinai) se estrenará el próximo mes de julio. Tras un retraso en su debut inicialmente previsto para 2025, la producción ha revelado nuevos detalles sobre su elenco y equipo de producción.

El estudio diomedéa está a cargo de la animación bajo la dirección de Shōta Ihata. Los guiones están supervisados por Wataru Watari, mientras que el diseño de personajes recae en Mayuko Matsumoto. Adicionalmente, el equipo profesional de juegos de pelea FAV gaming han asesorado a la producción para asegurar el realismo en las secuencias y terminología de Street Fighter 6 que se use en el anime Young Ladies Don’t Play Fighting Games (Tai Ari Deshita: Ojō-sama wa Kakutō Game Nante Shinai).

El reparto principal confirmado incluye a:

Ikumi Hasegawa como Aya Mitsuki.

como Aya Mitsuki. Kana Ichinose como Mio Yorue.

como Mio Yorue. Sayaka Senbongi como Yu Inui.

como Yu Inui. Maria Naganawa como Arisa Fujimiya.

¿Cuál es la historia de Young Ladies Don’t Play Fighting Games?

La historia de Young Ladies Don’t Play Fighting Games se desarrolla en la Academia Femenina Kuromi. Esta es una escuela refinada y elegante que espera lo mejor de sus jóvenes. Aya ingresó en esta incomparable institución de chicas ricas con una beca y su deseo es convertirse en una «señorita como Dios manda», pero descubre a una de las chicas más populares, Shirayuri, jugando al indescriptible juego de lucha Iron Senpai 4 con un stick arcade y su portátil. Shirayuri, normalmente reservada, termina su partida tras ganar y gritar improperios sobre que su oponente es una novata, pero tras ser pillada, llora y suplica a Aya que no se lo cuente a los profesores porque los videojuegos están prohibidos en la escuela. Sin embargo, Aya está más involucrada en los juegos de pelea de lo que aparenta…

Young Ladies Don’t Play Fighting Games es una comedia dramática de demografía seinen. Esta cuenta con un montón de chistes y referencias para fanáticos de los juegos de pelea. En el 2023, el manga de Eri Ejima fue adaptado en un live action. En este, las protagonistas juegan Street Fighter V y varias personalidades de la comunidad de juegos de pelea de Japón hacen apariciones especiales.

Vía: ANN