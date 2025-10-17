Conoce cuándo será Genkidamatsuri, el evento de Dragon Ball que anunciará un nuevo videojuego y dos proyectos nuevos

Desde marzo del 2018, los fanáticos de Dragon Ball anualmente esperan con una infinita paciencia algún mínimo anuncio sobre el regreso del canon de Dragon Ball al anime. Sin embargo, a pesar del lanzamiento de Daima y el regreso de saga Budokai Tenckaichi con Sparking! Zero, solo tuvimos el estreno de la película de Broli y finalmente la película Super Hero. Esta película pertenece al último arco argumental del manga de Dragon Ball Super en el que trabajó Toriyama junto a Toyotaro. Luego del lamentable fallecimiento del autor, el manga de Super entró en una pausa indefinida y una disputa entre Shueisha y Capsule Corporation Tokyo —a cargo de Akio Iyoku, antiguo director de la división Dragon Ball en Shueisha— por los derechos de la obra de Toriyama.

¿La espera por un anuncio de un nuevo anime de Dragon Ball Super está por terminar?

Recientemente, los fanáticos se llevaron la triste noticia sobre la ausencia dela franquicia Dragon Ball en la Jump Festa 2026, evento revela el futuro de los proyectos de las franquicias de la editorial Shueisha. No obstante, hoy se ha revelado el evento, denominado “Dragon Ball Genkidamatsuri” (Festival Genki Dama de Dragon Ball). Este evento dedicado a la obra de Toriyama, está programado para el 25 de enero de 2026 y será también el evento que de único a la celebración del aniversario 40th de Dragon Ball.

¿Qué anuncios sobre Dragon Ball se podrían dar bajo el marco del evento Genkidamatsuri 2026?

La organización del Dragon Ball Genkidamatsuri 2026 ha revelado que durante el evento se llevarán a cabo dos paneles distintos dedicados a los “nuevos desarrollos y el contenido más reciente de la franquicia”. Es así que la expectativa se centra en los posibles anuncios que definan la dirección futura de la serie. Uno de estos paneles contará con la participación de Masako Nozawa (seiyu de Son Goku) y Akio Iyoku, acreditado como productor ejecutivo del proyecto. Es así que, una de las posibilidades es la continuación de la adaptación al anime de Dragon Ball Super, abarcando los arcos de Moro y Granolah el Superviviente, los cuales están pendientes de ser animados y que podrían significar varios años de contenido. Sin embargo, debido a los recientes acontecimientos, el anuncio podría ser una continuación de Daima. Esto gracias a la presencia de Iyoku.

En cuanto al segundo panel de la franquicia que estará presente en Dragon Ball Genkidamatsuri, algunas cuentas encargadas de filtrar información de Dragon Ball, apuntan a que en este otro panel podrían anunciar el videojuego Dragon Ball Xenoverse 3. Gracias a estas filtraciones —que no tienen ninguna fuente fiable— algunos fanáticos han empezado a teorizar sobre una posible adaptación de los arcos faltantes del manga de Dragon Ball Super. Ya que, estos podrían ser —como es costumbre— adaptados en futuros DLC del juego. Una suposición muy aterrizada, pero que no tiene fundamento.

¿Cuándo es el Dragon Ball Genkidamatsuri, evento donde posiblemente se anuncie el regreso de Dragon Ball Super al anime?

El evento Dragon Ball Genkida Matsuri” se llevará a cabo el domingo 25 de enero de 2026 en Japón y esta es la progresión que tendrá el evento con horarios para México, Colombia, Argentina y España.

“Segmento” Hora de Japón Colombia México Argentina España Un nuevo desarrollo ¡Super anuncio! (Parte 1) 10:00 – 10:45 20:00 – 20:45 (24 de enero) 19:00 – 19:45 (24 de enero) 22:00 – 22:45 (24 de enero) 02:00 – 02:45

(25 de enero) Genkida Stage+: escenario del anuncio de un nuevo juego! 11:00 – 11:30 21:00 – 21:30 (24 de enero) 20:00 – 20:30 (24 de enero) 23:00 – 23:30 (24 de enero) 03:00 – 03:30

(25 de enero) Un nuevo desarrollo ¡Super anuncio! (Parte 2) 13:00 – 13:30 23:00 – 23:30 (24 de enero) 22:00 – 22:30 (24 de enero) 01:00 – 01:30 05:00 – 05:30

(25 de enero) Dragon Ball Z: Dokkan Battle / Legends / Gekishin Squadra Stage 14:00 – 14:45 00:00 – 00:45 23:00 – 23:45 (24 de enero) 02:00 – 02:45 06:00 – 06:45

(25 de enero) Dragon Ball Card Game: Fusion World / Super Divers Stage 15:15 – 16:05 01:15 – 02:05 00:15 – 01:05 03:15 – 04:05 07:15 – 08:05

(25 de enero) Noticias semanales de Dragon Ball: Edición Genkidamatsuri 16:40 – 17:00 02:40 – 03:00 01:40 – 02:00 04:40 – 05:00 08:40 – 09:00

(25 de enero) Genkidamatsuri evento especial 17:30 – 18:00 03:30 – 04:00 02:30 – 03:00 05:30 – 06:00 09:30 – 10:00

(25 de enero)

En GamerFocus cubriremos todos los anuncios de la franquicia de Toriyama que se den en el Dragon Ball Genkidamatsuri. Sin embargo, deben mantener las expectativas bajas.

Vía: Gematsu