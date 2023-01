Cowboy Bebop celebra su aniversario 25 con un Blu-ray de edición limitada

La críticamente alabada serie ‘anime’ del estudio Sunrise dirigida por Shinichirō Watanabe, cumple el próximo 3 de abril 25 años desde su primera emisión. Escrita por Keiko Nobumoto (QEPD) con un concepto de Hajime Yatate, Cowboy Bebop dejó una amplia huella en la cultura pop solo con sus 26 episodios y una película animada.

Celebrando los 25 años de Cowboy Bebop, Crunchyroll lanzará un Blu-ray de edición limitada que contiene todos los episodios del ‘anime’, una caja metálica de colección, cinco tarjetas de arte y contenido nunca antes visto entre las presentaciones especiales. La colección de aniversario 25 de Cowboy Bebop también viene en edición estándar con los cinco discos Blu-ray.

Cowboy Bebop – The Complete Series – 25th Anniversary y Cowboy Bebop – The Complete Series – 25th Anniversary – Limited Edition se pueden conseguir en la tienda de Crunchyroll por $48.74 USD y $63.74 USD, respectivamente. Ambas vienen con comentarios en japonés e inglés de Shinichiro Watanabe y la compositora Yoko Kanno, así como parte del elenco de voces. Los clips especiales incluyen títulos como ‘Memo from Bebop: The Dub Sessions Remembered’, ‘Dinner Aboard the Bebop’ y ‘Ein’s Summer Vacation.’

Las tarjetas de arte plasman ilustraciones de la tripulación de la nave Bebop: Spike Spiegel, Faye Valentine, Jet Black, Edward y Ein. Las dos colecciones de aniversario 25 de Cowboy Bebop salen al mercado el 4 de abril y desde ya se pueden preordenar.

Además de la película Cowboy Bebop: Knockin’ on Heaven’s Door, una serie en acción real de Netflix se estrenó el 19 de noviembre del 2021. Protagonizada por John Cho como Spike Spiegel, Mustafa Shakir como Jet Black, Daniella Pineda como Faye Valentine, Elena Satine como Julia y Alex Hassell como Vicious. Tras una sola temporada de 10 episodios, Netflix canceló la adaptación de Cowboy Bebop.

Fuente: Crunchyroll