Crunchyroll confirma que la película de Chainsaw Man llegará antes de mitad de año a la plataforma

Crunchyroll confirmó que la película Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc llegará a su plataforma de streaming durante el segundo trimestre del 2026. Desde su estreno, bajo la distribución de Sony Pictures Entertainment, el filme ha alcanzado el número uno en taquilla, superando a la reciente cinta de Demon Slayer. Hasta la fecha, la película ha recaudado más de 10,500 millones de yenes. Además, ha vendido más de 6.5 millones de entradas en más de 80 países.
¿Cuál es la historia de la película Chainsaw Man?
La película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc adapta el quinto arco argumental de la primera parte del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto. Este arco se conoce como «Bomb Girl» y en el Denji se encuentra con un nuevo interés romántico. Sin embargo, ella resulta tener un lado más explosivo de lo que esperaba.
«Bomb Girl», el quinto arco argumental de Chainsaw Man se ubica en el capítulo 40 y termina en el capítulo 52 del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto. Así que nosotros les contamos que si desean continuar la historia en el punto que quedó en el episodio 13 del ‘anime’ de Chainsaw Man, deben leer a partir del capítulo 40 del ‘manga’ ubicado en el volumen o ‘tankobon’ número 5.
¿Cuándo sale la segunda temporada del anime de Chainsaw Man?
Por el momento, solo fue anunciado que la segunda temporada de Chainsaw Man adaptará el arco de los asesinos internacionales; ya se encuentra en producción. Sin embargo, se desconoce si esta nueva tanda de episodios será estrenada en algún momento del 2026.
Más noticias de manga y anime
- 1. Orbitals es un cooperativo exclusivo de Switch 2 con estética de anime ochentero
- 2. Roster Fighter: esta es la fecha de estreno del anime que adapta el manga Niwatori Fighter
- 3. El segundo adelanto de la película live-action de Sakamoto Days muestra escenas de combate
- 4. Yomi no Tsugai, el nuevo anime de la autora de Fullmetal Alchemist, ya tiene fecha de estreno
- 5. Hunter x Hunter: Togashi actualiza el estado del manga, el cual regresará pronto
- 6. The Ghost in the Shell: esta es la fecha de estreno del nuevo anime a cargo del estudio de Dan Da Dan