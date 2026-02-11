Crunchyroll confirma que la película de Chainsaw Man llegará antes de mitad de año a la plataforma

La película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc adapta el quinto arco argumental de la primera parte del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto. Este arco se conoce como «Bomb Girl» y en el Denji se encuentra con un nuevo interés romántico. Sin embargo, ella resulta tener un lado más explosivo de lo que esperaba.

«Bomb Girl», el quinto arco argumental de Chainsaw Man se ubica en el capítulo 40 y termina en el capítulo 52 del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto. Así que nosotros les contamos que si desean continuar la historia en el punto que quedó en el episodio 13 del ‘anime’ de Chainsaw Man, deben leer a partir del capítulo 40 del ‘manga’ ubicado en el volumen o ‘tankobon’ número 5.