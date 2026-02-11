Anime y Manga

Crunchyroll confirma que la película de Chainsaw Man llegará antes de mitad de año a la plataforma

La película del arco de Reze llegará a Crunchyroll con doblaje y subtítulos al español de Latinoamérica.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Crunchyroll confirmó que la película Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc llegará a su plataforma de streaming durante el segundo trimestre del 2026. Desde su estreno, bajo la distribución de Sony Pictures Entertainment, el filme ha alcanzado el número uno en taquilla, superando a la reciente cinta de Demon Slayer. Hasta la fecha, la película ha recaudado más de 10,500 millones de yenes. Además, ha vendido más de 6.5 millones de entradas en más de 80 países.

Reina Ueda, la voz de Lemon Irvine en Mashle, será la ‘seiyu’ de Reze en la película de Chainsaw Man.

¿Cuál es la historia de la película Chainsaw Man?

¿Qué arco del 'manga' adaptará la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc?

La película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc adapta el quinto arco argumental de la primera parte del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto. Este arco se conoce como «Bomb Girl» y en el Denji se encuentra con un nuevo interés romántico. Sin embargo, ella resulta tener un lado más explosivo de lo que esperaba.

«Bomb Girl», el quinto arco argumental de Chainsaw Man se ubica en el capítulo 40 y termina en el capítulo 52 del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto.  Así que nosotros les contamos que si desean continuar la historia en el punto que quedó en el episodio 13 del ‘anime’ de Chainsaw Man, deben leer a partir del capítulo 40 del ‘manga’ ubicado en el volumen o ‘tankobon’ número 5.

¿Cuándo sale la segunda temporada del anime de Chainsaw Man?

Por el momento, solo fue anunciado que la segunda temporada de Chainsaw Man adaptará el arco de los asesinos internacionales; ya se encuentra en producción. Sin embargo, se desconoce si esta nueva tanda de episodios será estrenada en algún momento del 2026.

Fuente: comunicado de prensa de Crunchyroll

