Crunchyroll (doblaje): nuevos episodios de Dragon Ball y la película de Konosuba llegan en marzo

Kazuma Satou es un otaku que aún asiste a la secundaría y que no suele salir de casa, todo un ‘hikikomori’. Sin embargo, el día que logra tomar valor para salir, un fatídico y ridículo accidente acaba con su vida. Una vez Kazuma llega al otro mundo aparece ante él una diosa, la cual le propone comenzar de nuevo su vida en un mundo de magia y espadas. No obstante, las condiciones son un tanto peculiares.

De esta manera, Kazuma inicia su nueva vida de cero acompañado de una diosa. Todo parece estar saliendo bien, hasta que un día Yunyun aparece y le cuenta al equipo de Kazuma una terrible noticia que hace que su vida jamás volverá a ser —de nuevo— la misma.

La película Konosuba -God’s blessing on this wonderful world!- Legend of Crimson estará disponible desde el jueves 2 de marzo doblada al español de Latinoamérica en Crunchyroll.