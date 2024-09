Crunchyroll: guía de estrenos de anime de la temporada de octubre 2024

El 2024 está a punto de entrar en su recta final y como es costumbre les tenemos un listado con cada uno de los estrenos de anime que llegarán a Crunchyroll en la temporada octubre del 2024. En esta nueva temporada, hay una amplia variedad de géneros, entre los cuales destacan el estreno de Dan Da Dan y Dragon Ball Daima. Adicionalmente, Crunchyroll continúa emitiendo series populares como One Piece, My Hero Academia y la segunda temporada de Tower of God.

Guía de fechas de estreno de las diferentes series de anime que llegarán a Crunchyroll en la temporada de octubre del 2024

A partir del 28 de septiembre, la plataforma de streaming trae el estreno de más de 40 series —y otras que aún siguen en emisión de la temporada pasada— con nuevos episodios cada semana directo desde Japón.

28 de septiembre

Demon Lord, Retry! R

¡El Señor de los Demonios continúa su aventura! Tras encontrarse con la misteriosa entidad en el nivel más bajo de la Mazmorra de la Bastilla, se dirige al Territorio del Infierno, donde los Grandes Demonios se disputan el dominio del reino. Con la incorporación de un nuevo consejero, él, aparentemente, optimista Akane, el ejército del Señor de los Demonios se vuelve aún más variopinto y sus travesuras aún más disparatadas.

29 de septiembre

As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World segunda temporada

En una tierra donde los nobles suelen blandir sus espadas, ¡Ars Louvent demuestra su habilidad de valoración! Únete a este noble vástago —no tan musculoso— mientras convierte su pequeño dominio en una fuerza a tener en cuenta. La habilidad de valoración de Ars es más poderosa que cualquier espada y su viaje es tan sinuoso como un wyvern en un laberinto.

The Most Notorious «Talker» Runs the World’s Greatest Clan

Noel es nieto del legendario Seeker Overdeath y sueña con superar su fuerza. Pero resulta que Noel no es más que un Hablador, la clase más débil de todas. Sin inmutarse, utiliza su lengua de plata para reunir aliados, desarrollar estrategias astutas y formar el clan más grande que existe. Ahora, como el Hablador más notorio, Noel hará lo que sea necesario para reclamar la supremacía.

1 de octubre

I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History

Alicia es la hija mayor de la noble familia Williams, un linaje que destaca en la magia oscura. Su pelo negro azabache y sus ojos dorados imponen una presencia poderosa, pero sus rasgos más singulares son, sin duda, su lengua afilada y su naturaleza malévola. Por supuesto, es una villana, ¡pero también un personaje ficticio de un juego otome!

Como ferviente admiradora de Alicia, una joven sin nombre desea ser ella. Afortunadamente, un camionero adormilado le concede su deseo en un extraño giro de los acontecimientos, matándola y reencarnándola en una Alicia de siete años dentro del juego. Alicia», que conoce bien el juego, está convencida de que será la mejor villana de la historia, siempre que se esfuerce. Sin embargo, pronto empieza a darse cuenta de que escapar al destino de Alicia no es tan sencillo como parecía.

Tying the Knot with an Amagami Sister

Uryuu Kamihate ha tenido un duro comienzo en la vida, pero planea olvidarlo todo consiguiendo su sueño: matricularse en la facultad de medicina. Pero cuando llega a su nuevo hogar de acogida, un santuario en funcionamiento, su sueño de un lugar tranquilo para estudiar se esfuma. No sólo vivirá con las tres hermosas y vivaces hermanas Amagami, sino que se enterará de que debe casarse con una de ellas y hacerse cargo del templo.

Let This Grieving Soul Retire

Ha llegado la edad de oro para los cazadores de tesoros, que asaltan las cámaras acorazadas de todo el mundo en busca de gloria, a pesar de los peligros. Riqueza, fama y poder inconmensurables aguardan a los vencedores.

«¡Seamos cazadores de tesoros!»

Esta promesa entre Krai Andrey y sus amigos llegó a un triste final cuando el joven Krai se dio cuenta de que no tenía ni un hueso de cazador de tesoros en el cuerpo. Sin embargo, por alguna razón, las expectativas de la gente sobre Krai siguieron creciendo, al igual que el peligro que corría su vida. Mientras sus amigos se convertían en bestias más grandes y codiciosas, Krai dominaba el arte de rogar y suplicar.

Sea testigo de las desventuras de un hombre que sólo quiere jubilarse.

2 de octubre

Re:ZERO -Starting Life in Another World-

Re:ZERO -Starting Life in Another World- es uno de los estrenos de la temproada de octubre del 2024 de Crunchyroll que más esperan los fanáticos del anime.

De no haber interrupciones, la primera parte de la tercera temporada del anime Re:Zero terminará el miércoles 20 de noviembre. Afortunadamente, junto al nuevo tráiler, Kadokawa confirmó que la fecha de estreno de la segunda parte de la tercera temporada de Re:Zero iniciará el miércoles 5 de febrero del 2025. Esta división en dos partes de la tercera temporada del anime Re:Zero adaptará los arcos «Ataque» (Shūgeki-hen) y «Contraataque» (Hangeki-hen) y en España, Colombia, México y otros países de Latinoamérica se podrá ver a través de Crunchyroll.

The Prince of Tennis II U-17 World Cup Semifinal

Con la llegada de la Copa Mundial Sub-17, equipos juveniles de tenis de todo el mundo se reúnen en Melbourne (Australia) para determinar cuál es el mejor. Con Alemania, nueve veces campeona, luchando por defender su título una vez más, y naciones poderosas -Suiza, Francia y Estados Unidos- decididas a poner las cosas interesantes, el camino hacia la victoria es peligroso. Aunque Japón se encuentra en la parte baja de la clasificación, la incorporación de las jugadoras más potentes de la escuela media del país ha revitalizado sus opciones de victoria.

Capitaneada por la implacable Houou Byoudouin, Japón está dispuesta a demostrar al mundo de lo que es capaz. Sin embargo, antes de que comience la verdadera competición, los equipos tendrán la oportunidad de demostrar su fuerza mediante partidos de exhibición. La suerte ha querido que Japón se enfrente al defensor del título, Alemania, un partido que probablemente pierda. Para colmo de males, viejos aliados han reaparecido de repente como enemigos acérrimos. Antes de que el Equipo de Japón se desmorone bajo la presión de la escena internacional, debe resurgir de sus cenizas y reclamar el título para sí.

KamiErabi GOD.app temporada 2

Tras recibir un mensaje de texto en el que se le ofrece cumplir cualquiera de sus deseos, el estudiante de instituto Gorou Ono lleva a cabo con éxito sus pervertidas fantasías con su compañera de clase Sawa Honoka. Sin embargo, para su consternación, la persona que le concede su deseo se materializa en forma de un demonio llamado Lall. Ella le informa de que ahora forma parte de un juego que determinará el próximo Dios del mundo. Mientras Gorou lucha por aceptar esta realidad, Sawa le ataca con una espada gigante, revelando que ella también forma parte de esta retorcida competición por el trono divino.

Cada participante del juego recibe un poder especial, y Gorou consigue matar a su compañero con su habilidad: el Libro Sagrado del Loco. Pero esta técnica tiene un coste: La vida de Gorou empeora cada vez que utiliza el libro. A medida que aprende más sobre esta competición aparentemente absurda, Gorou debe encontrar aliados y aprender a utilizar su nuevo poder antes de perderlo todo.

Acro Trip

Chizuko Date es una chica otaku que vive en una ciudad de la prefectura de Niigata. Chizuko está obsesionada con Berry Blossom, la chica mágica que protege la ciudad. Sin embargo, Chroma -el líder de la malvada organización local Fossa Magna- es inepto y débil, por lo que ya casi nadie se preocupa por las frecuentes batallas de Berry Blossom y Chroma. Chizuko jura arrojar luz sobre las hazañas de la chica mágica, y este ferviente deseo lleva a esta aparentemente tímida chica de secundaria por un oscuro camino lleno de gente extraña.

3 octubre

Dan Da Dan

Dan Da Dan es uno de los estrenos de anime más llamativos de la temporada octubre del 2024 en Crunchyroll.

La historia del ‘anime’ Dan Da Dan se centra en Momo, una estudiante de secundaria proveniente de una familia de médiums y su compañero Okarun. Él es un fanático de los ovnis. Tras defenderlo de unos abusones, Momo y Okarun comienzan a hablar, pero la conversación se transforma en una discusión. Momo cree en fantasmas, pero no en extraterrestres, mientras que Okarun cree lo contrario.

Para demostrar que lo que creen es real, Momo visita un hospital abandonado donde se ha visto un OVNI. Mientras que Okarun va a un túnel con fama de estar embrujado. Para su sorpresa, ambos se topan con actividades paranormales que superan su comprensión. ¡En medio de estas situaciones, Momo despierta un poder oculto y Okarun obtiene una maldición para enfrentar los nuevos peligros! ¿Será este el inicio de un amor predestinado? ¡La batalla contra lo oculto y la adolescencia dan comienzo!

Trillion Game

La historia de Trillion Game sigue a Haru Tennouji, un carismático comunicador querido por todos, independientemente de su edad o sexo. Haru puede dar la impresión de ser una persona despreocupada, pero bajo esa fachada se esconde una inquebrantable ambición de éxito. Cuando le ofrecen un prestigioso puesto en la mayor empresa informática del país, «Dragon Bank», hace lo inesperado: lo rechaza para embarcarse en un viaje empresarial junto a su amigo Manabu Taira. Su audaz objetivo: amasar la asombrosa cifra de 1 billón de dólares.

Presentemos ahora a Manabu, un brillante ingeniero dotado de una notable perspicacia informática. En cuanto a su personalidad, es la antítesis de Haru: introvertido y un poco torpe en las interacciones sociales. Tras ser rechazado por el «Banco Dragón» debido a sus problemas de comunicación, une sus fuerzas a las de Haru, compartiendo la colosal ambición de ganar ese escurridizo billón de dólares.

365 Days to the Wedding

Takuya y Rika son compañeros de trabajo en una agencia de viajes de Tokio. Ambos son solteros, pero no les importa, ya que son introvertidos y tienen una vida plena en casa. Por desgracia, ahora su trabajo busca personal para una oficina en Siberia, y los empleados no casados son los primeros en ser tenidos en cuenta. Rika está desesperada por evitar el traslado y acude a Takuya con una idea: si fingen que se van a casar dentro de un año, podrán quedarse en Tokio. El único problema es que apenas se conocen. Si estos dos tranquilos compañeros de trabajo «fingen» una relación, ¿se convertirá en algo real?

Mecha-Ude: Mechanical Arms

Hace mucho tiempo, unas formas de vida alienígenas llegaron a la Tierra y se fusionaron con los habitantes del planeta. Debido a su aspecto, se les apodó «Mecha-ude», ya que al fusionarse tenían un parecido asombroso con las extremidades mecanizadas. A través de una asociación involuntaria, Hikaru Amatsuga, un estudiante medio, trabaja junto al Mecha-ude Arma, que es una existencia extremadamente rara y especial. Para proteger a Arma, el grupo de resistencia ARMS asigna a Aki Murasame, usuaria dual de Mecha-ude, la misión de seguirle allá donde vaya. Sin embargo, también busca a un misterioso usuario de Mecha-ude de tipo Serpiente, que ha puesto en estado crítico a muchos de sus compañeros.

Entre bastidores, una organización conocida como el Grupo Kagami busca el mítico «Trigger Arm», un Mecha-ude del que se dice que otorga un poder ilimitado. Cuando la vida de Aki se ve amenazada por este grupo, Hikaru debe formar equipo con Arma para encontrar el valor para contraatacar y, por el camino, aprender que su vida nunca volverá a ser ordinaria.

Negative Positive Angler

La historia sigue a Tsunehiro Sasaki, un estudiante universitario deprimido, agobiado por las deudas y al que le dicen que sólo le quedan dos años de vida. Tras caer al mar huyendo de unos cobradores, Tsunehiro es rescatado por sus amigos Hana y Takaaki, y pronto se aficiona a la pesca.

Good Bye, Dragon Life

Hace mucho tiempo, un humano consiguió derrotar al dragón más antiguo y poderoso de todos. Este dragón era tan fuerte que hasta los dioses le temían, pero aceptó su final completamente solo. Entonces, de repente, el dragón despertó en una nueva vida como un tipo llamado Dolan, que vive en un pueblo lejano. Ahora vive como una persona normal, Dolan trabaja duro en el campo y caza para comer. Aunque la vida en el pueblo es sencilla, también es acogedora y le hace feliz de un modo que nunca sintió como dragón.

Pero un día, mientras explora un pantano, Dolan conoce a Celina, una criatura que es parte humana y parte serpiente llamada lamia. Ella busca pareja, pero admite que no se le da muy bien gustar a los humanos porque es en parte serpiente. A pesar de sus diferencias, Dolan y Cerina empiezan a hacerse amigos. Sin embargo, se enfrentan a muchos desafíos por parte de fuerzas externas.

Rurouni Kenshin -Kyoto Disturbance-

La segunda temporada del remake del anime Rurouni Kenshin adaptará el arco argumental Meiji Kenkaku Romantan: Kyoto Dōran (Caos en Kyoto). Esta es la historia más larga del manga de Nobuhiro Watsuki y su historia se desarrolla a lo largo de 3 meses. En este arco argumental y por primera vez en 10 años, Kenshin vuelve a necesitar despertar al «Battosai» que lleva dentro, el que mató a innumerables personas durante el Bakumatsu y le valió el título de «Asesino Legendario». Esto con el fin de vencer al nuevo Battosai, el cual está desestabilizando el poder del Japón de la era Meiji.

4 de octubre

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online temporada 2

Vestido de rosa desértico y del tamaño de un niño, el infame «Diablo Rosa» caza sin piedad a otros jugadores en el mundo centrado en las armas de fuego del juego de realidad virtual Gun Gale Online. Pero en la vida real, este temido asesino de jugadores no es exactamente quien nadie esperaría.

Karen Kohiruimaki, una tímida estudiante universitaria de Tokio, contrasta enormemente con su avatar en el juego; de hecho, resulta que también está por encima de todos los demás, para su desgracia. Karen se eleva por encima de todas las personas que la rodean, y su inseguridad por su estatura la lleva a recurrir al mundo virtual como vía de escape. Empieza un juego tras otro con la esperanza de manifestarse como un personaje guapo y bajito, y finalmente consigue su yo ideal en el mundo de Gun Gale Online. Encantada con su nuevo personaje, se dedica de lleno al juego como LLENN, ganándose la reputación de legendaria asesina de jugadores.

Sin embargo, cuando uno de los objetivos de LLENN saca lo mejor de ella, acaba conociendo a Pitohui, una mujer hábil pero excéntrica. Pitohui no tarda en hacerse amiga de Karen e insiste en que LLENN participe en Squad Jam, una batalla campal en la que los equipos se enfrentan entre sí hasta que sólo queda uno. LLENN deberá luchar con todo su ingenio y voluntad si quiere llegar a lo más alto.

The Stories of Girls Who Couldn’t Be Magicians

Kurumi Mirai cursa el primer año de instituto y se matriculó en la sección de secundaria de la Escuela de Magia Redrun, el único centro para magos del mundo aprobado por la Liga Internacional de Magos y capaz de trabajar a las órdenes de familias reales cuando se gradúa, y siempre fue la mejor de la clase. Sin embargo, cuando se matriculó en la sección de bachillerato y se presentó al examen para entrar en la clase de formación de magos «Ma-gumi (Clase de Magia)», no pudo entrar a pesar de tener todas las notas y de haber sido la mejor de la clase durante tres años.

Hay algunos estudiantes en la clase de al lado que toman esa clase. Entre ellos hay alguien a quien ella admira. ¿Cómo Kurumi Mirai, que tiene un cerebro extraordinario pero no consiguió ser candidata a maga, intentará superarlo y crecer? ¿Cuál es el objetivo de Minami Suzuki, una maga leal que de repente aparece para ser la profesora de clase? Esta es una relajante historia de su crecimiento.

5 de octubre

Blue Lock

los 35 jugadores restantes tienen que participar en los equipos «A», «B» o «C» para demostrar sus habilidades. Podrán los demás jugadores tener la capacidad de coexistir con los seis mejores jugadores de Blue Lock, los cuales son Rin, Shidou, Karasu, Otoya, Yukimiya y Nagi. Los once mejores jugadores serán elegidos para formar el «Once Blue Lock», que desafiará a la selección sub 20 de Japón para evitar que cancelen el proyecto de Ego.

You are Ms. Servant

Hitoyoshi Yokoya es un estudiante de instituto que actualmente vive solo. Un día, una chica desconocida llama a su puerta y le ofrece ser su criada. Le revela que es una antigua asesina, lo que pone nervioso a Hitoyoshi. Pero cuando sus habilidades le salvan de ser atropellado por un camión, Hitoyoshi decide aceptarla. Sin embargo, la misteriosa chica no tiene ninguna habilidad doméstica. De hecho, su única pericia es el asesinato, ya que ha vivido toda su vida para matar. No obstante, el tiempo que pasa con Hitoyoshi le permite experimentar nuevas emociones que nunca antes había sentido, lo que la inspira a convertirse en una chica normal.

Para avanzar en este nuevo capítulo de su vida, le pide a Hitoyoshi que le dé un nuevo nombre, y él la llama Yuki. Al tener a alguien a quien por fin puede considerar familia, Yuki adquiere nuevos recuerdos entrañables que llenan su corazón de calidez mientras intenta dejar atrás su oscuro y solitario pasado.

Blue Exorcist -Beyond the Snow Saga-

Los ExWire de la Academia True Cross están conmocionados y asustados tras descubrir que uno de sus propios compañeros, Rin Okumura, es hijo de Satán. Pero por el momento, tienen preocupaciones más acuciantes que la del parentesco de Rin: el ojo izquierdo del Rey Impuro, un poderoso demonio, ha sido robado de la Fortaleza Profunda de la academia. Tras un intento de robar también el ojo derecho en Kioto, Rin y los demás ExWires son enviados a investigar el misterio que se esconde tras el Rey Impuro y el objetivo último del ladrón.

Aunque esta misión les hace cooperar por el momento, Rin nunca se ha sentido tan distante de sus compañeros exorcistas. En su intento por reconciliarse con ellos, se somete a un entrenamiento especializado para controlar su poder oscuro. Sin embargo, cuando el ojo derecho es robado no mucho después de su llegada, la impensable amenaza de un traidor entre ellos les hace necesitar todo el poder que puedan conseguir.

6 de octubre

MF Ghost Temporada 2

La historia de MF Ghost se desarrolla en el año 202X. En este mundo, predominan los autos que brindan una solución de movilidad autónoma con vehículos inteligentes impulsados por electricidad. Estos vehículos poco a poco han reemplazado a los automóviles de combustión interna. Sin embargo, en Japón, la organización MFG dirigida por Ryosuke Takahashi (de Initial D) continúa haciendo carreras callejeras con carros de combustión interna. El auto que maneja el protagonista (Kanata) es un GT86 (ZN6) fabricado por Toyota y Subaru. Los autos rivales del GT86 son el Alpine A110 —conducido por Sawatari Kouki— y el Nissan GT-R Nismo—cuyo piloto es Shun Aiba—.

TsumaSho

Keisuke Niijima perdió a su amada esposa, Takae, hace 10 años. Desde entonces, no se siente vivo y se le ve como un hombre sombrío. La única familia que le queda a Keisuke es su única hija, Mai. Keisuke quiere que Mai sea feliz, pero no ha hecho nada por su hija, aparte de mantenerla. El tiempo de padre e hija se detuvo hace 10 años. Viven en la misma casa pero llevan vidas muy separadas y no se comunican bien. Un día, una niña de primaria aparece frente a la casa de Niijima y afirma que es la reencarnación de Takae.

7 de octubre

Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii

Yoshino Somei habría sido una estudiante de secundaria normal si no fuera porque es nieta del líder del Grupo Somei, con sede en Osaka, la mayor organización yakuza de la región de Kansai. Un día, Yoshino se apresura a llegar a casa tras conocer la noticia de la unificación de los mayores sindicatos de Kansai y Kanto, los grupos Somei y Miyama. Según el artículo, esto dará lugar al matrimonio de los nietos de los líderes, ¡uno de los cuales es la propia Yoshino! A pesar de sus esfuerzos por anular el acuerdo, Yoshino tiene que ir a Tokio a visitar a su prometido, Kirishima Miyama, inesperadamente simpático y encantador.

Durante su primer encuentro, Yoshino se ve envuelta en diversos acontecimientos y se ve incapaz de negarse a trasladarse a Tokio, razón por la cual, medio año después, vive con el grupo Miyama. En la escuela, pronto se da cuenta de que Kirishima es muy popular, por lo que su relación con él le granjea el odio de sus fangirls y, como consecuencia, sufre acoso escolar. Para colmo, Kirishima no podría estar más lejos de su príncipe azul, ya que, después de todo, nació para ser miembro de la yakuza.

Raise wa Tanin ga Ii sigue a Yoshino y su nueva vida en Tokio, llena de problemas relacionados con los bajos fondos. Sin embargo, aunque desea estar lo más alejada posible de ellos, no es la primera vez que Yoshino se enfrenta al mundo de la Yakuza.

Ron Kamonohashi’s Forbidden Deductions segunda temproada

La historia de Forbidden Deductions sigue a Ron Kamonohashi quien alguna vez fue considerado un genio en la mejor academia de formación de detectives. Pero después de un error fatal, fue expulsado y se le prohibió convertirse en detective. Años más tarde, el oficial de policía Totomaru Isshiki llama a la puerta de Ron en busca de ayuda en un caso de asesinato en serie. Encuentra a Ron, ahora un recluso de pelo desordenado, que está de acuerdo. ¡Juntos, este equipo de detectives disparejo comienza a resolver su primer misterio!

Natsume’s Book of Friends

Debido a su inusual capacidad para ver extrañas criaturas llamadas youkai, Takashi Natsume nunca ha encajado. Trasladado de un hogar de acogida a otro, quedó aislado y solo. Con el tiempo, ha aceptado que nadie le creería y se ha cerrado a sus actuales cuidadores y compañeros de clase.

Cuando Natsume rompe accidentalmente una barrera intangible, libera a Madara, un poderoso espíritu con forma de gato de la suerte. Madara se da cuenta de que Natsume tiene un notable parecido con su difunta abuela Reiko Natsume, una chica marginada que se hizo conocida en todo el mundo youkai por crear el Libro de los Amigos. Ahora está en posesión de Natsume, junto con su poder para invocar los nombres escritos de los youkai que Reiko había derrotado.

Sin interesarse por sus poderes, Natsume decide conservar el libro por el bien de los recuerdos de su abuela y para protegerlo de los youkai intrigantes. Por lo tanto, hace un trato con Madara: le entregará el libro una vez que acabe su tiempo y, a cambio, Madara actuará como guardaespaldas no oficial de Natsume, apodado Nyanko-sensei. Con su nuevo objetivo de liberar a los que Reiko había sellado, la relación de Natsume tanto con los youkai como con los humanos empieza a mejorar lentamente.

Seirei Gensouki: Spirit Chronicles

Cuando Haruto Amakawa, un estudiante universitario de 20 años, muere en un accidente de tráfico, no espera despertar en un mundo desconocido en el cuerpo de un joven llamado Rio. A medida que sus recuerdos y personalidades se fusionan, Rio se da cuenta de que ahora también posee poderes mágicos. Se siente aliviado al descubrir que su ardiente pasión por vengarse de los asesinos de su madre no ha disminuido, a pesar de su nueva identidad.

Poco después, Rio se encuentra con la princesa secuestrada del reino de Bertram y la salva sin dudarlo. Para expresar su gratitud, el rey le concede la oportunidad de matricularse en la Academia Real Bertram. Creyendo que se trata de un nuevo capítulo en su vida, está entusiasmado por estudiar en esta prestigiosa academia, pero la vida aquí resulta difícil para él, un habitante de los barrios bajos rodeado de los majestuosos hijos de los nobles.

After-school Hanako-kun

Corren rumores de que uno de los Siete Misterios de la Academia Kamome, Hanako-kun, ha conseguido una ayudante: la estudiante de primer año de instituto Nene Yashiro. Juntos, Hanako y Yashiro investigan los muchos misterios de la escuela, manteniendo el equilibrio entre los humanos y lo sobrenatural. Pero en su tiempo libre, a menudo se les puede encontrar haciendo el tonto, participando en diversas payasadas relacionadas con los compañeros de Yashiro y las entidades espectrales que acechan y que la gente normal no puede ver.

9 de octubre

The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor

Jill Savelle, prometida del príncipe heredero Gerald de Kleitos y conocida como la «Diosa de la Guerra», es perseguida por el mismo país que juró proteger. Traicionada por su prometido, es acusada de traición y encarcelada. En sus últimos momentos, Jill está llena de arrepentimiento, pero justo cuando se acerca la muerte, despierta seis años en el pasado. Esta vez, no será un mero peón. Ahora, como una niña de 10 años, Jill resuelve escapar de su inminente compromiso con el príncipe. Para ello, profesa en broma su amor al emperador dragón Hades Theos Rave, de 19 años, que un día teñirá de sangre la tierra debido a su locura. Pero, contra todo pronóstico, ¡él acepta!

En contraste con el tirano de los recuerdos de Jill, el Hades de esta época es un emperador amable aunque desafortunado. ¿Podrá Jill evitar que Hades descienda por el mismo camino oscuro y villano, o está abocado a un futuro inevitable?

10 de octubre

Nina the Starry Bride

Nina tuvo un duro comienzo en la vida, robando para sobrevivir y, finalmente, siendo vendida como esclava por su propio hermano. Pero para su sorpresa, su captor, el príncipe Azure, ordenó que viviera la vida de una princesa… en concreto, la de la princesa sacerdotisa Alisha, recientemente fallecida. Pero a pesar de su fortuna cambiante, Nina no renunciará a su antigua vida sin luchar… y puede que Azure sea quien finalmente iguale su ingenio. Sin embargo, ¿hasta qué punto puede confiar en Azure? ¿Y podrá detener los sentimientos que brotan en su corazón, sabiendo que al final tendrá que casarse con otro?

11 de octubre

Dragon Ball Daima

Además de ser uno de los estrenos de anime más esperados de la temporada de octubre dle 2024 en Crunchyroll, el mismo dia del estreno de Daima será lanzado Dragon Ball: Sparking Zero.

Debido a una conspiración, Goku y sus amigos se vuelven pequeños. Para arreglar las cosas, se dirigirán a un nuevo mundo. Es una gran aventura de acción intensa en un mundo desconocido y misterioso.

12 de octubre

DEMON LORD 2099

La metrópolis ciberpunk de Shinjuku, una enorme ciudad-estado adornada con carteles de neón, altísimos rascacielos y la última tecnología punta. Es aquí, en el año 2099 de la Era Fundida, donde el legendario Señor de los Demonios Veltol tiene su segunda venida cinco siglos después. Pero este paisaje no se parece en nada al que conquistó hace tantos años, ya que la fusión de magia e ingeniería ha elevado la civilización a cotas deslumbrantes y sin precedentes. Puede que Veltol haya quedado reducido a una nota histórica a pie de página, pero no te equivoques… ¡este valiente nuevo mundo será suyo!

13 de octubre

Shangri-La Frontier segunda temporada

Rakurou Hizutome, estudiante de instituto, tiene la peculiar afición de jugar a juegos mal hechos: juegos desequilibrados o llenos de fallos que los hacen prácticamente injugables. Los pocos que comparten su afición quizá lo reconozcan por su nombre en el juego, Sunraku. Para su próximo juego, Rakurou se recomienda Shangri-La Frontier, un popular y bien recibido juego de realidad virtual como respiro de los terribles juegos a los que ha estado jugando últimamente.

Una vez que inicia el juego, Rakurou decide vender la mayor parte de su equipo inicial para ganar dinero extra, quedándose sólo con un par de calzoncillos, una máscara de pájaro y algunas armas. Se engancha al instante y sube meticulosamente el nivel de su avatar. Sin embargo, tras enfrentarse a algunos monstruos intimidantes, se da cuenta de que puede haber subestimado el desafío que puede ofrecer un juego convencional. A medida que Rakurou avanza, debe recurrir a todas las habilidades que ha perfeccionado en sus anteriores experiencias de juego. En poco tiempo, el excéntrico estilo de juego de Sunraku toma por asalto Shangri-La Frontier, que pasa de ser algo común a convertirse en el más fuerte del mundo.

14 de octubre

Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest tercera temporada

La vida ordinaria de Hajime Nagumo, un otaku de 17 años, se ve alterada cuando él y sus compañeros de clase son convocados a un mundo de fantasía y se les encomienda la tarea de salvar a la humanidad. Mientras que sus compañeros están dotados de impresionantes habilidades útiles en combate, Hajime es menospreciado por haber obtenido únicamente una habilidad de transmutación inferior que carece de verdadero poder ofensivo.

Durante una expedición en el Gran Laberinto de Orcus, Hajime es traicionado por uno de sus compañeros, precipitándolo al fondo de un abismo. Aunque sobrevive a la caída, Hajime se enfrenta a monstruos amenazadores y a desgracias que le sumergen en una sombría pesadilla. Desesperado por vivir y volver a casa algún día, decide luchar por su supervivencia, sólo para conocer a un vampiro encarcelado al que llama Yue, que también intenta escapar del laberinto. Interesándose por él, Yue y algunos otros acompañan a Hajime en su viaje para encontrar el camino de vuelta a casa, mientras se transforma poco a poco de alguien corriente en el más fuerte del mundo.

Si bien estos son la mayoria de los estrenos de anime de la temproada de octubre del 2024, Crunchyroll confirmará a lo largo del mes la llegada de otras series a su plataforma.

