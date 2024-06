Crunchyroll: guía de estrenos de anime de la temporada de verano 2024

Una nueva temporada de estrenos de ‘anime’ ha iniciado y como es costumbre, les tenemos un listado con cada uno de los estrenos que llegarán a Crunchyroll en la temporada verano 2024. En esta temporada de verano 2024, hay una amplia variedad de géneros, desde épicas batallas en mundos fantásticos hasta historias cotidianas llenas de humor y romance. Entre los estrenos de ‘anime’ en Crunchyroll de la temporada verano 2024 destacan la segunda parte de la adaptación del videojuego NieR:Automata Ver1.1a, el regreso de Tower of God con su segunda Temporada y la continuación de series populares como One Piece, My Hero Academia y That Time I Got Reincarnated as a Slime.

Guía de fechas de estreno de las diferentes series de ‘anime’ que llegarán a Crunchyroll en la temporada verano 2024

A partir del 26 de junio, la plataforma de streaming trae el estreno de más de 40 series —y otras que aún siguen en emisión de la temporada pasada— con nuevos episodios cada semana directo desde Japón.

Fechas de estreno de los nuevos ‘anime’ de la temporada verano 2024 que llegan a Crunchyroll:

26 de junio: The Strongest Magician in the Demon Lord’s Army was a Human

The Strongest Magician in the Demon Lord’s Army was a Human 1 de julio: SHY Temporada 2, The Ossan Newbie Adventurer, Trained to Death by the Most Powerful Party, Became Invincible

SHY Temporada 2, The Ossan Newbie Adventurer, Trained to Death by the Most Powerful Party, Became Invincible 2 de julio: TASUKETSU -Fate of the Majority-

TASUKETSU -Fate of the Majority- 3 de julio: Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian 4 de julio: Senpai is an Otokonoko, Twilight Out of Focus, Days with My Stepsister, The Cafe Terrace and Its Goddesses Temporada 2, Pseudo Harem

Senpai is an Otokonoko, Twilight Out of Focus, Days with My Stepsister, The Cafe Terrace and Its Goddesses Temporada 2, Pseudo Harem 5 de julio: NieR:Automata Ver1.1a Parte 2, Quality Assurance in Another World

NieR:Automata Ver1.1a Parte 2, Quality Assurance in Another World 6 de julio: SHOSHIMIN: How to Become Ordinary, Monogatari Series: OFF & MONSTER Season

SHOSHIMIN: How to Become Ordinary, Monogatari Series: OFF & MONSTER Season 7 de julio: Tower of God Temporada 2, Wistoria: Wand and Sword, Narenare -Cheer for You!- VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream, A Journey Through Another World: Raising Kids While Adventuring

Tower of God Temporada 2, Wistoria: Wand and Sword, Narenare -Cheer for You!- VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream, A Journey Through Another World: Raising Kids While Adventuring 8 de julio: MAYONAKA PUNCH

MAYONAKA PUNCH 9 de julio: No Longer Allowed In Another World

No Longer Allowed In Another World 10 de julio: Our Last Crusade or the Rise of a New World Temporada 2, Love Is Indivisible by Twins

Our Last Crusade or the Rise of a New World Temporada 2, Love Is Indivisible by Twins 12 de julio: Bye Bye, Earth

Bye Bye, Earth 13 de julio: Makeine: Too Many Losing Heroines!, ATRI -My Dear Moments-, Why Does Nobody Remember Me in This World?

Makeine: Too Many Losing Heroines!, ATRI -My Dear Moments-, Why Does Nobody Remember Me in This World? 17 de julio: Sengoku Youko Parte 2

Sengoku Youko Parte 2 7 de agosto: Delico’s Nursery

Series que continúan de la Temporada Primavera 2024:

Spice and Wolf: MERCHANT MEETS THE WISE WOLF – Nuevos episodios los lunes

DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION – Nuevos episodios los jueves

One Piece – Nuevos episodios los sábados

My Hero Academia Temporada 7 – Nuevos episodios los sábados

That Time I Got Reincarnated as a Slime Temporada 3 – Nuevos episodios los sábados

YATAGARASU: The Raven Does Not Choose Its Master – Nuevos episodios los sábados

Case Closed (Detective Conan) – Nuevos episodios los sábados

Wonderful Precure! – Nuevos episodios los sábados

Chibi Maruko-chan – Nuevos episodios los domingos

Fuente: Comunicado de prensa de Crunchyroll.