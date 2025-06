Crunchyroll ha las series que tendrán anuncios en Anime Expo 2025

Crunchyroll ha revelado todo lo que llevará a Anime Expo 2025. Entre el contenido, que la plataforma de anime bajo demanda llevará a la feria, se destaca el estreno de series como la segunda parte de la temporada final de Dr. Stone y el estreno de la adaptación al anime del webcomic Let’s Play.

¿Qué llevará Crunchyroll a Anime Expo 2025?

El viernes 4 de julio, se ofrecerán paneles sobre dos series nominadas al Anime del Año 2025. Un panel especial de Frieren: Beyond Journey’s End, ganadora en los Anime Awards 2025, explorará el futuro de la serie. También se abordará The Apothecary Diaries, con la participación de los actores de voz Yuki Aoi y Seto Asami, quienes resolverán misterios sobre la producción. El sábado 5 de julio, Dr. STONE SCIENCE FUTURE estrenará el primer episodio de su segunda temporada. Los actores de voz japoneses de Senku Ishigami (Yusuke Kobayashi) y Dr. Xeno (Kenji Nojima) participarán en la celebración de esta nueva fase de la serie. Además, se revelará la historia de My Dress-Up Darling en su segunda temporada, con la presencia de las voces japonesas de Marin Kitagawa (Hina Suguta) y Wakana Gojo (Shoya Ishige).

El domingo 6 de julio, Crunchyroll presentará el panel de Kaiju No. 8. Además, se explorará la historia de Toilet-bound Hanako-kun, con la figura de Megumi Ogata (Hanako-kun) y los productores Yuki Katayama y Shota Komatsu, quienes discutirán cómo dar vida a la leyenda urbana. Se ofrecerá un adelanto del próximo episodio de esta serie.

Otros estrenos y actividades de Crunchyroll en Anime Expo 2025

Durante la feria serán revelados estrenos y adelantos exclusivos. Entre las novedades, se encuentran Let’s Play, un webcomic sobre videojuegos, y Otherworldly Munchkin: Let’s Speedrun the Dungeon with Only 1 HP!, una nueva serie isekai. Adicionalmente, durante el evento se contará conl apresencia del director de Let’s Play!. También se presentará la cuarta temporada de The Rising of the Shield Hero, con información detrás de cámaras ofrecidos por el actor de voz de Naofumi y el productor. Además, se estrenará Solo Camping for Two, con la asistencia de sus actores de voz. El escenario albergará más de 10 proyecciones especiales, incluyendo Clevatess y Onmyo Kaiten Re:Birth Verse, junto con adelantos de series como Nyaight of the Living Cat, Rent-a-Girlfriend T4, To Your Eternity T3, y May I Ask for One Final Thing?

Deben estar atentos, ya que, en GamerFocus les traeremos todos los anuncios que se den durante Anime Expo 2025.

Fuente: Crunchyroll