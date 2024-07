Crunchyroll: por qué eliminaron los comentarios de los vídeos

Crunchyroll es hoy por hoy la mejor opción —o en algunos territorios la única— legal para consumir ‘anime’ bajo demanda. Esta compañía ha crecido de una manera exponencial, en especial desde la compra por parte de Sony y su posterior fusión con Funimation. Actualmente, Crunchyroll posee el catálogo más amplio de ‘anime’ e incluso han logrado producir sus propios ‘anime’, como Tower of God que está estrenando su segunda temporada. Sin embargo, con el avance también llegan los «lunares». Uno de estos parece haber sido el causante de que los comentarios de los videos en la plataforma web de Crunchyroll fueran eliminados.

¿La controversia con My Deer Friend Nokotan causó que eliminaran los comentarios de los videos de Crunchyroll?

El estreno de «My Deer Friend Nokotan» —una de los estrenos más importantes de la temporada— se ha visto empañado por una controversia sobre la calidad de sus subtítulos, generados por IA, en varios idiomas. Especialmente en inglés, francés y alemán.

Incluso el doblaje repite letra por letra los subtítulos generados por IA de la versión de My Deer Friend Nokotan en Crunchyroll.

Los fanáticos —y algunos actores de doblaje— han criticado la naturaleza inusual de usar guiones idénticos para subtítulos y doblaje. Ya que, ha afectado la naturalidad de las actuaciones de voz. Crunchyroll, ha recibido la mayor parte de las críticas. Sin embargo, es probable que el licenciante REMOW sea el responsable de los subtítulos. Esta situación ha reavivado las críticas sobre el historial de Crunchyroll de usar subtítulos de terceros de menor calidad y ha generado debates sobre el uso de IA en la traducción. Esto debido a que una localización correcta no puede ser trasladada por una máquina de la misma forma que una persona. Adicionalmente, los subtítulos generados por expertos y profesionales suelen agregar notas que enriquecen el contexto de las situaciones, en muchos casos ajenas a las culturas occidentales.

Pero entonces por qué eliminaron los comentarios de los vídeos de Crunchyroll

Crunchyroll ha eliminado los comentarios de los videos en su plataforma citando la necesidad de crear un entorno más seguro y respetuoso para su comunidad. Esta decisión se produce después de varios incidentes. Estos desembocaron en una lluvia de críticas y comentarios negativos en los comentarios de sus videos. Adicionalmente, a los improperios de unas personas, algunos comentarios incluían críticas a la calidad de los subtítulos generados por IA en el anime «My Deer Friend Nokotan» y —lo que es aún más condenable— también había comentarios homofóbicos en ‘animes’ Boys Love (BL). No obstante, la decisión de eliminar para bien esta sección no ha agradado a algunos usuarios. Ya que, ellos valoraban la interacción y el intercambio de opiniones en la sección de comentarios llegándolo a considerar una parte integral de la experiencia de Crunchyroll.

A pesar de la controversia, el ‘anime’ My Deer Friend Nokotan sigue atrayendo fanáticos. Esto gracias a que su tema de apertura se ha empezado a viralizar. Afortunadamente, en Latinoamérica los subtítulos de My Deer Friend Nokotan no presentan estos inconvenientes. Sin embargo, cabe resaltar que en España Crunchyroll no cuenta con una licencia para tener subtítulos localizados para dicha región.

Actualización importante: Debido a limitaciones de licencia, el anime My Deer Friend Nokotan no contará con subtítulos en español de España. Pedimos disculpas por la confusión e inconvenientes causados por el anuncio inicial. https://t.co/SYXrQvY1WD — Crunchyroll.es ✨BLUE LOCK en cines ⚽ (@crunchyroll_es) July 8, 2024

Vía: Reddit