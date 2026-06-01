Anime y Manga

Crunchyroll transmitirá el anime de Young Ladies Don’t Play Fighting Games y anuncia colaboración con Street Fighter 6

El anime reveló que halca interpretará el tema de cierre "NEW GAME", compuesto por Nanawo Akari, antes de su estreno en julio.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Uno de los lanzamientos de los estrenos de anime de la temporada de verano —tercer trimestre del 2026— es uno muy esperado por la comunidad de juegos de pelea. Este es Young Ladies Don’t Play Fighting Games (Tai Ari Deshita: Ojō-sama wa Kakutō Game Nante Shinai), anime donde los problemas se resuelven con unas peleas en Street Fighter 6.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el primer episodio de Young Ladies Don’t Play Fighting Games?

Crunchyroll transmitirá el anime de Young Ladies Don't Play Fighting Games y anuncia colaboración con Street Fighter 6

Si se preguntan dónde podrán ver el estreno del primer episodio de Young Ladies Don’t Play Fighting Games, no se preocupen. Ya que, Crunchyroll confirmó que transmitirá a nivel global, excluyendo a Japón y China, la adaptación al anime del manga de Eri Ejima, «Young Ladies Don’t Play Fighting Games» o Tai-ari deshita. ~Ojou-sama wa Kakutou Game nante Shinai~ como se le conoce al manga en Japón. La serie tiene programado el estreno de su primer episodio en Crunchyroll el próximo martes 7 de julio de 2026.

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Street Fighter 6 recibirá una colaboración con el anime Young Ladies Don’t Play Fighting Games

Crunchyroll transmitirá el anime de Young Ladies Don't Play Fighting Games y anuncia colaboración con Street Fighter 6

Como parte de la promoción del estreno televisivo de la obra, KADOKAWA anunció el lanzamiento de un evento de colaboración directa dentro del juego. El cruce oficial comenzará el 2 de junio y se extenderá hasta el 14 de julio de 2026. Durante este período, los jugadores de Street Fighter 6 recibirán seis títulos de jugador temáticos y exclusivos de forma gratuita a través de la sección de noticias del juego. Adicionalmente, el primer video promocional del anime será proyectado en las pantallas gigantes del Battle Hub entre el 2 y el 30 de junio.

La producción del anime también confirmó que la cantante halca será la encargada de interpretar el ending de Young Ladies Don’t Play Fighting Games. Este tema de se titula «NEW GAME» y su letra esta escrita y compuesta por la artista Nanawo Akari con arreglos de Keita Kawaguchi. El lanzamiento en formato físico de este sencillo está programado para el 19 de agosto de 2026.

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Fuente: Denfaminicogamer

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