Sazae-san: el ‘anime’ más popular en Japón

Todos conocen o por lo menos han escuchado en sus vidas de Neon Genesis Evangelion, Dragon Ball, One Piece, Naruto o Demon Slayer. Solo una mínima muestra de las más populares obras de ‘manga’ y ‘anime’ provenientes de Japón, que se han tomado el mundo entero desde hace décadas. Ahora bien, las cosas en el lejano oriente son un poco diferentes a lo que imaginaríamos. El ‘anime’ más popular en Japón no es siquiera uno de estos.

Si bien la cultura del ‘manga’ y ‘anime’ conforma un aspecto importante en el país del sol naciente, no todo lo que les rodea es netamente ‘manga’ y ‘anime’. Del mismo modo, ninguna de las series mencionadas –u otras tantas que un occidental creería– son consideradas las más populares en Japón. Sin que esto no signifique que acumulan millonarios ingresos por mercancía relacionada, discos Blu-ray, figuras y compilaciones de ‘manga’, entre otros.

Volviendo al encabezado de este artículo:

¿Cuál es el ‘anime’ más popular en Japón?

La respuesta es: Sazae-san.

¿Qué es Sazae-san?

Sazae-san es un ‘manga’ creado por la fallecida artista Machiko Hasegawa en 1946. Su respectivo ‘anime’ sostiene el récord mundial Guinness a la serie animada con mayor cantidad de tiempo al aire. La serie ‘anime’ comenzó a transmitirse el 5 de octubre de 1969, lo cual quiere decir que lleva más de 53 años de ininterrumpida transmisión. Con excepción de una semana durante la pandemia que podemos obviar.

A Sazae-san incluso se le atribuye en Japón un síndrome bajo el mismo nombre. Este se refiere a una depresión en la noche del domingo, después que un nuevo episodio ha finalizado en televisión. Recordándole al público que el fin de semana y descanso ha llegado a su fin.

¿De qué trata Sazae-san?

Sazae-san sigue las historias de Sazae y su familia en sus cotidianas vidas diarias. Su éxito entre el público japonés es que presenta a una tradicional familia, nada estrafalario como los otros ‘anime’ populares. El personaje principal es la joven madre Sazae, quien vive en una casa junto a su esposo Masuo, su hijo pequeño Tarao, su hermanita Wakame, su hermanito Katsuo, su madre Fune, su padre Namihei y el michi Tama. Como programa familiar definitivo, sus temas son clásicos y siempre latentes.

El ‘anime’ más popular en Japón es de una familia tradicional.

Mientras Estados Unidos tuvo tantas series familiares durante los setenta y años siguientes, con temáticas que buscaban dejar un mensaje o moraleja, Japón siempre ha tenido a Sazae-san. Eso y sus cinco décadas la han hecho lo suficientemente popular, aunque no cuente con las peleas, violencia, magia, fantasía, monstruos y tramas complicadas de sus colegas animados. En Occidente muchos desconocíamos esta verdad.

Los episodios simples, tipo «Sazae se pierde en el nuevo centro comercial», no son del todo para el público occidental. Muchos hasta los podrían tildar de aburridos. Pero, ¿es aburrida la americana Seinfeld porque sea una comedia sobre nada? ¡Para nada! Eso la hace única. Son más los adultos japoneses que catalogan Sazae-san como apropiada para todos. Bastante sabrán ellos que son inundados por cientos y miles de ‘anime’ –entre viejos y nuevos– cada año.

Rebanada de vida (‘slice of life’)

Esta definición es acuñada a las historias (películas, series, juegos, etc) que muestran las innatas maravillas de la vida ordinaria. Usualmente en un pueblo rodeado de verdes campos y bellos paisajes. Es un género al que Sazae-san también apela. Otras producciones longevas como Crayon Shin-chan o Doraemon pueden abarcar la misma categoría. Eso sí, estas últimas con sus debidas excentricidades. Además, cuentan con juegos como Shin chan: Mi verano con el profesor –La semana infinita y Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, que ejemplifican todavía mejor el concepto.

En materia de juegos, Kaz Ayabe y su franquicia Boku no Natsuyasumi (My Summer Vacation) son de los más reconocidos. Quien a propósito también desarrolló el mencionado juego de Shin-chan. Otro de sus títulos, Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale, sigue al pie de la letra los mismos patrones y se siente más cerca de Sazae-san. Incluso con su subtrama de ‘kaiju‘ y ‘tokusatsu‘.

Teniendo esto claro, ¿cómo es que no existe un juego de Sazae-san?

El deseo de su creadora

Machiko Hasegawa –una de las primeras artistas de ‘manga’– no quería que Sazae-san cayera en el ciclo de todos los ‘manganime’. Es decir, sobrecargarse de productos y mercancía hasta saturar al público y bajar su calidad en las historias. Durante su vida nunca licenció la propiedad intelectual a la mercadotecnia o jugueterías. Después de su muerte en 1992, su deseo ha sido respetado.

Si bien es comprensible que Machiko no quisiera ver a la familia de Sazae convertida en figuras o decoraciones probablemente triviales, esto también aplica a los episodios del ‘anime’. Debido a ello, puede ser muy difícil y hasta imposible encontrar algunos de sus más de 7000 episodios antiguos, mucho menos colecciones de discos DVD o Blu-ray. Es uno de esos casos donde si no lo viste en televisión japonesa, te lo perdiste.

Estatuas de Sazae-san a la salida de la estación Sakura-shinmachi en la línea Tōkyū Den-en-toshi.

Puedes encontrar publicadas listas de episodios en internet y si sabes japonés estás de suerte. Pero sin saber el idioma resulta una gran barrera. Curiosamente, si estás en el proceso de aprender japonés, este es el ‘anime’ indicado para ver como apoyo. Es posible que el ‘anime’ de Sazae-san sea conocido por cada habitante de Japón. Como lo que sería para nosotros alguno de los ‘anime’ que son populares por estos lados. Dragon Ball en Suramérica, por decir algo.

Del mismo modo, es el ‘anime’ que presenta una idea más realista del Japón de hace medio siglo y es solo una de las muchas razones para ser el favorito del país. 🇯🇵