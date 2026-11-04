Dragon Ball Super no estará en Jump Festa 2027 ¿Toyotaro seguirá a cargo del manga o este se independizara de Shueisha?

La franquicia Dragon Ball atraviesa uno de sus momentos más complejos e inciertos de la última década. Por un lado, recientemente se estrenó el nuevo anime remake de Dragon Ball Super: Beerus, transmitido semanalmente en Japón y mediante emisión simultánea en Crunchyroll para nuestra región. Además, este año se anunció que el arco argumental de la Patrulla Galáctica ya se encuentra en desarrollo. Sin embargo, el manga —el cual se encuentra en una pausa o hiatus indefinido— acumula eventos que han encendido las alarmas entre los seguidores.

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Ilustración hecha por Toyotaro en Jump Festa 2026.

A la pausa indefinida del manga tras el fallecimiento de Akira Toriyama en 2024, se sumó la reciente demolición del histórico edificio de Bird Studio en Kiyosu (Nagoya). Este fue el lugar de trabajo del autor de Dragon Ball durante décadas, el cual pertenecía a su familia. Además, el estudio se ubicaba en una zona residencial no apta para el turismo. Finalmente, se ha sumado la confirmación oficial de Jump Festa de que Dragon Ball Super fue retirado de la exhibición «Original Painting World».

Su lugar en el estand de la revista V Jump será ocupado por la adaptación al manga del videojuego Metaphor: ReFantazio. A este anuncio se suma a la omisión de Goku en el arte promocional de Jump Festa 2027. Cabe resaltar, que Shueisha también eliminó los spin-offs Dragon Ball SD y Dragon Ball Super Divers de la programación de Jump Festa 2027.

¿Cuál es el futuro de Toyotaro y el manga de Dragon Ball Super?

Esta es la última ilustración que Toyotaro hizo de un personaje del manga de Dragon Ball Super para la revista V-Jump.

Los canales oficiales de la revista V Jump de la editorial Shueisha mantiene el manga de Dragon Ball Super en estado de pausa (hiatus). Así que estas recientes decisiones editoriales de Shueisha parece no ir en el mismo camino del regreso del manga de Dragon Ball Super. Por otro lado, Toyotaro —ilustrador a cargo del manga de Dragon Ball Super— continúa trabajando activamente para V-Jump. Esto mediante la publicación de al menos una ilustración mensual de personajes. Además, Toyotaro mantiene en su biografía de X la frase: «Todo es por el regreso de la serie».

No obstante, rumores señalan que la pausa y la ausencia de Jump Festa es por una disputa por los derechos del manga de Dragon Ball Super. Tras la muerte de Toriyama, la propiedad intelectual quedó dividida entre su familia, la editorial Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco y Capsule Corporation Tokyo. Esta última empresa es dirigida por Akio Iyoku, exeditor de Shueisha y mano derecha del autor.

¿El manga de Dragon Ball Super podría abandonar la editorial Shueisha?

Tras la demolición del edificio en Nagoya, los registros de Bird Studio fueron trasladados a Tokio, compartiendo zona con Capsule Corporation Tokyo, donde Iyoku forma parte de la junta directiva. Esta reestructuración alimenta las especulaciones de que Iyoku estaría buscando retirar la publicación del manga de Dragon Ball Super de la revista V Jump y desligar el manga del control de Shueisha. Aunque la franquicia de anime mantendrá presencia en Jump Festa 2027 a través del estand de Toei Animation, el futuro del manga apunta hacia una reestructuración legal fuera de la editorial que lo vio nacer. Esto es algo parecido al caso del manga de Saint Seiya, el cual pasó de ser publicado por Shueisha a la editorial Akita Shoten. Esta editorial actualmente publica y reedita la versión definitiva del manga que originalmente distribuyó Shueisha.