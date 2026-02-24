Witch Hat Atelier: esta es la fecha de estreno del anime en Crunchyroll

Desde el año pasado sabemos que abril es el mes, en el cual será estrenado la adaptación al anime del manga Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier). Ahora, Crunchyroll ha revelado el tráiler principal de Witch Hat Atelier y además ha sido confirmada su fecha oficial de estreno en la plataforma.

¿Cuál es la fecha de estreno de Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier) en Crunchyroll?

La fecha de estreno del primer episodio del anime Witch Hat Atelier ha revelado, que la serie será estrenada en abril del 2026. Esta producción se basa en el manga homónimo creado por Kamome Shirahama, el cual inició su publicación en 2016 bajo la editorial Kodansha. La obra original ha alcanzado una distribución global superior a los siete millones de copias y ha sido reconocida con galardones internacionales de la industria, tales como el Premio Eisner y el Premio Harvey. Este recorrido de la obra original ha elevado mucho las expectativas de los fanáticos del anime, los cuales ven en esta serie una de las posibles mejores producciones del año.

¿Quiénes hacen parte de la producción del ‘anime’ Witch Hat Atelier?

Ahora que sabemos incluso dónde ver Witch Hat Atelier, solo nos resta conocer a los ‘seiyu’.

Por el momento se a acreditado a Ayumu Watanabe (Ace Attorney,) como el director del ‘anime’ Witch Hat Atelier para BUG FILMS. La producción de este ‘anime’ corre a cargo de Hiroaki Kojima (productor de animación de Komi Can’t Communicate). Kairi Unabara (Pokémon Evolutions) es la encargada del diseño de personajes. Yuka Kitamura (conocida por componer algunos temas de Elden Ring) será la encargada de la música del ‘anime’ Witch Hat Atelier.

¿Cuál es la historia de Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier)?

La historia de Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier) sigue a Coco, hija de una humilde costurera. Ella siempre ha estado fascinada por la magia y las brujas que la lanzan. Un día, Coco espía a la hábil bruja Qifrey. Durante su aventura, Coco descubre que su libro ilustrado favorito no es normal. Ya que, este es en realidad ¡un libro de magia disfrazado! Emocionada, comienza a probar los hechizos. Un desastre causado por un hechizo hace que Qifrey la rescate y decida entrenarla. Ella es la primera pista que ha encontrado para rastrear a los «Sombreros de Ala», un peligroso grupo de herejes que experimenta con magia corporal prohibida y difunde artefactos mágicos entre la gente común. Pero antes de que Coco y Qifrey puedan enfrentarlos, ella deberá mejorar sus habilidades mágicas y aprender a llevarse bien con los otros aprendices de Qifrey.

Premios del ‘manga’ Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier)

Nominación al premio al mejor cómic en el Festival Internacional del Cómic de Angulema en enero de 2019.

Nominación a la 11ª edición de los premios Manga Taisho en 2018.

Top 10 de la lista de mejores mangas para lectores masculinos en la edición 2018 de «Kono Manga ga Sugoi!» de Takarajimasha.

Inclusión en la lista de las diez mejores novelas gráficas para adolescentes de la Asociación de Servicios Bibliotecarios para Jóvenes Adultos (YALSA) de la American Library Association (ALA) en 2020.

Premio al mejor manga en los Harvey Awards en octubre de 2020.

Fuente; Comunicado de prensa de Crunchyroll