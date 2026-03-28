La fecha de estreno de Dandelion, el one shot de Hideaki Sorachi, autor de Gintama, es presentada en AnimeJapan 2026

Durante el primer día de AnimeJapan 2026, Netflix presentó el tráiler oficial y detalles inéditos de la adaptación al anime de Dandelion, el «one-shot» debut de Hideaki Sorachi, creador de Gintama. La producción de este anime traslada a la pantalla una obra publicada originalmente en 2002, lo cual es toda una novedad para los seguidores del autor. Ya que, esta adaptación les permite explorar las raíces creativas Hideaki Sorachi.

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¿Cuál es la fecha de estreno del anime de Dandelion?

El estreno del anime Dandelion en Netflix está programada para el jueves 16 de abril de 2026. Esta adaptación contará con un total de siete episodios. Entre el reparto de voces se ha anunciado que Dandelion contará con la participación de Mamoru Miyano, Kazuhiko Inoue y el regreso de los tres seiyu principales de Gintama: Tomokazu Sugita, Daisuke Sakaguchi y Rie Kugimiya, aunque en roles distintos para la adaptación de Dandelion. Finalmente, el tráiler confirma que la canción «Goron to Doron» interpretada por Kocchi no Kento hará parte de la banda sonora del anime Dandelion de Netflix.

¿Quiénes conforman el equipo de producción?

La producción del anime Dandelion está liderada por el estudio de animación NAZ, bajo la dirección de Daisuke Mataga (Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos). La supervisión de los guiones recae en Yōsuke Suzuki, mientras que Ai Asari (Sabikui Bisco) se encarga del diseño de personajes. En el apartado sonoro, destaca la participación de Yūki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) en la composición musical y Kisuke Koizumi en la dirección de sonido. La producción se completa con el apoyo de Atsushi Ikariya como asistente de dirección y Ryūsuke Shiino en la dirección de arte.

Por el momento estos son los seiyu que estarán presentes en el anime Dandelion:

Chikahiro Kobayashi: Tetsuo Tanba (Protagonista)

Tetsuo Tanba (Protagonista) Megumi Han: Misaki Kurogane (Protagonista)

Misaki Kurogane (Protagonista) Mamoru Miyano: Seiki Kyōkawa

Seiki Kyōkawa Kazuhiko Inoue: Daigorō Kyōkawa

Daigorō Kyōkawa Kenshō Ono: Yūichi Kyōkawa

Yūichi Kyōkawa Yūki Ono: Shinji Kyōkawa

Shinji Kyōkawa Tomokazu Sugita: Líder del escuadrón Kikugumi (Hombre enmascarado)

Líder del escuadrón Kikugumi (Hombre enmascarado) Shinichirō Miki: Free Isobe

Free Isobe Fumihiko Tachiki: Streaked Pork Man

Streaked Pork Man Susumu Chiba: Tamesuke Naitō

Tamesuke Naitō Satoshi Hino: Inuyama

Inuyama Rie Kugimiya: Asako (Madre de Misaki Kurogane)

Asako (Madre de Misaki Kurogane) Daisuke Sakaguchi: Raymond Honda (Profesor)

Raymond Honda (Profesor) Kikuko Inoue: Madre de Seiki

Madre de Seiki Kujira: Inomata

Descripción del anime

Dandelion es una comedia de humor absurdo y acción con tintes sobrenaturales. La historia sigue a Tetsuo Tanba (interpretado por Chikahiro Kobayashi) y Misaki Kurogane (Megumi Han), dos agentes del «Departamento de Despedidas de la Federación de Ángeles de Japón». Su labor consiste en localizar almas que no han podido trascender al más allá debido a arrepentimientos persistentes, con el objetivo de ayudarlas a completar su transición definitiva.

Fuente: Netflix Anime