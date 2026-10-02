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Dragon Ball Super: Beerus, esta es la fecha de estreno y plataformas donde se estrenarán los episodios en Latinoamérica

Ya es octubre y aquí les contamos donde podrán ver Dragon Ball Super: Beerus en español de Latinoamérica.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El 2026 ha sido un año extraño para Dragon Ball. Ya que, por primera vez en varios años, la franquicia no está presente en las imágenes promocionales de la Jump Festa, el evento anual organizado por la editorial Shueisha donde se revelan anuncios de nuevos proyectos de sus obras más emblemáticas. Asimismo, la falta de novedades sobre la continuación del manga de Dragon Ball Super continúa generando incertidumbre entre los fanáticos. Sin embargo, en este momento la atención está centrada en Dragon Ball Super: Beerus, la nueva adaptación del anime del 2015 que traerá de vuelta la obra de Toriyama con nuevas escenas y animación mejorada.

¿Cuál es la fecha de estreno, episodios, arcos y plataformas donde se podrá ver Dragon Ball Super: Beerus en Latinoamérica?

Según la información compartida por varios filtradores, el anime Dragon Ball Super: Beerus contaría con un total de 19 episodios divididos en tres arcos argumentales: el arco del Dios de la Destrucción Beerus, la Resurrección de Frieza y el arco de la batalla contra el Universo Seis. En Japón, la emisión se realizará semanalmente a través de Fuji TV, sumando además la transmisión en Prime Video 30 minutos después de su salida al aire en dicho país.

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Netflix ya tiene el espacio en su plataforma listo para el estreno de Dragon Ball Super: Beerus.

No obstante, para el público de Latinoamérica, el estreno de Dragon Ball Super: Beerus se distribuirá mediante diferentes alternativas de streaming. Esta nueva adaptación de Dragon Ball llegará a la plataforma HBO Max en Latinoamérica a partir del 16 de octubre de 2026. Por otro lado, Netflix también sumará el título a su catálogo global en formato, con un lanzamiento programado para el 17 de octubre de 2026. Finalmente, la mejor opción para ver Dragon Ball Super: Beerus en Latinoamérica será en la plataforma Crunchyroll, la cual transmitirá el anime en modalidad simulcast —aproximadamente una hora después de su emisión en Japón— a partir del 11 de octubre de 2026.

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