Anime y Manga

El final de Oshi no Ko durará una hora y ya tiene fecha de estreno

La adaptación al anime de Oshi no Ko se despide con un episodio de larga duración. Conoce la fecha de estreno y su duración.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Desde antes de su estreno sabemos, que la tercera y actual temporada de la adaptación al anime del manga Oshi no Ko será el fin de la historia de la obra de Aka Akasaka. Sin embargo, la producción de la tercera temporada de Oshi no Ko ha confirmado que el último episodio (35) de la serie tendrá una duración especial.

¿Cuál es la fecha de estreno y duración del episodio final del anime de Oshi no Ko?

¿Cuál es la fecha de estreno y duración del episodio final del anime de Oshi no Ko?

El estreno del episodio número 35, que pondrá punto y final al anime de Oshi no Ko está programado para el miércoles 25 de marzo con una duración especial de una hora. Para esta última temporada, el estudio de animación mantuvo a la mayor parte del personal que ha trabajado a lo largo del proyecto. La dirección de animación ahora está integrada por un equipo de siete especialistas, entre los que destacan Kanna Hirayama, Ayaka Muroga y Kimiaki Mizuno. Asimismo, Kenji Sawada asumió el rol de animador principal único para la temporada final del anime de Oshi no Ko.

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¿Cuál es la historia de Oshi no Ko?

¿Cuál es la fecha de estreno y duración del episodio final del anime de Oshi no Ko?
Si no conocen cuál es la historia de Oshi no Ko, les compartiremos una breve descripción.

En el mundo del espectáculo, los famosos suelen mostrar al público versiones exageradas de sí mismos, ocultando sus verdaderos pensamientos y luchas bajo elaboradas mentiras. Los fanáticos se creen estas historias y colman a sus ‘Idols’ de amor y apoyo eternos, hasta que algo rompe esta ilusión. Ai Hoshino, una ‘Idol’ emergente de dieciséis años del grupo de ídolos pop B Komachi, tiene cautivado al mundo; sin embargo, cuando anuncia un parón debido a problemas de salud, la noticia preocupa a muchos.

¿Cuándo sale la segunda temporada de Oshi no Ko?

Como gran admirador de Ai, el ginecólogo Gorou Amemiya la anima desde su consulta médica en el campo, deseando poder conocerla en persona algún día. Su deseo se hace realidad cuando Ai se presenta en su hospital, no enferma, sino embarazada de gemelos. Mientras el médico promete a Ai traer al mundo a sus hijos, se pregunta si este encuentro con la ídolo cambiará para siempre la naturaleza de su relación con ella.

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Vía: ANN

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