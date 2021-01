Después de un poco más de tres meses de descanso, el ‘anime’ de Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu —también conocido como Re:Zero − Starting Life in Another World— regresará el 6 de enero de 2021. El anterior capítulo había terminado en un ‘cliffhanger’ y los fanáticos no podían esperar a ver qué depararía el destino a Subaru. Como si eso no fuera suficiente, la popular obra de Tappei Nagatsuki también recibirá un nuevo juego en enero. ¿Qué mejor momento para hablar de cuál es la gracia de Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu?

Advertimos que se harán ‘spoilers’ de algunos elementos de la historia —sobre todo alrededor de la psicología de Subaru Natsuki, el protagonista—, mas no de la trama en general. De esta forma, los invitamos a que vean el ‘anime’ o lean la novela ligera para que tengan contexto.

Una subversión del género Isekai

Como implica su nombre, que literalmente se traduce como “mundo diferente”, el género Isekai gira alrededor de una máxima: el protagonista —una persona común y corriente de nuestro planeta, generalmente de Japón— es transportado a otro mundo. Sin embargo, sobre todo tras su reciente ‘boom’ en la segunda década del nuevo milenio, otras características se han asociado a este género. Entre estas destaca que el protagonista, a pesar de ser una persona normal, es bastante capaz. Esto generalmente viene de la mano con una serie de habilidades —las cuales en su mayoría resultan poco ortodoxas en el contexto del otro mundo— que le dan una clara ventaja sobre los demás personajes. Tampoco puede olvidarse el harem que persigue al protagonista, incluso si este tiene el carisma de un ladrillo.

Todas las características mencionadas se deben a que el género Isekai más o menos se ha convertido en un sinónimo de la fantasía de poder. Al fin y al cabo, ¿a qué lector no le gustaría proyectarse en un protagonista poderoso en extremo y con una fila de chicas persiguiéndolo?

Desde su primer episodio, Re:Zero subvierte este arquetipo con su protagonista: Subaru.

Aunque varios de sus elementos coinciden con el arquetipo del Isekai, Subaru y su habilidad Regresar de la Muerte hacen de Re:Zero una serie mucho más oscura e impredecible.

Cuando Subaru Natsuki llega al reino de Lugnica, el protagonista rompe la cuarta pared suponiendo que fue transportado a este mundo fantástico como el héroe de un típico Isekai. Por ende, ahora debe poseer una habilidad especial. Al fin y al cabo, esa es la norma en los Isekai. Sin embargo, Subaru eventualmente descubre que su situación es un tanto diferente.

Al ser un ‘hikikomori’, término utilizado en Japón para referirse a aquellas personas que se aíslan de la sociedad, Subaru no tiene talento alguno. Aunque se mantiene en buena forma física, no es un luchador. Si bien no es estúpido, su intelecto tampoco es destacable. Lo único que tiene a su favor es la habilidad que obtuvo tras llegar a Lugnica: Regresar de la Muerte.

Morir no es divertido

Los bucles temporales son un dispositivo bastante popular en la ficción. Aunque su origen preciso se desconoce, Doubled and Redoubled (1941) —historia corta de Malcolm Jameson— es reconocida como una de las primeras obras en hacer uso de este recurso. Sin embargo, no sería hasta la década de los noventa y principios del nuevo milenio que los bucles temporales se volverían parte de la cultura popular. Obras como Hechizo del tiempo (1993), The Legend of Zelda: Majora’s Mask (2000) y All You Need is Kill (2004) se aseguraron de eso.

En lo que respecta a su funcionamiento dentro de la narrativa, Re:Zero no innova el recurso de los bucles temporales. Sin embargo, sí le da un mayor valor emocional.

Como en otras historias de bucles temporales, Subaru puede regresar a un «punto de guardado» tras morir. De esta forma, Regresar de la Muerte le permite corregir sus errores para llegar a un final ideal. No obstante, hay una diferencia clave con respecto a otras historias que utilizan el mismo recurso: Subaru nunca se vuelve indiferente a la muerte.

Aunque la habilidad Regresar de la Muerte ha sido convertida en un meme por los fanáticos, las múltiples muertes de Subaru en Re:Zero tienen serias repercusiones.

En Re:Zero, Regresar de la Muerte no es tratada como un simple dispositivo por medio del cual el protagonista aprende de sus errores. Sin importar cuantas veces la sufra, la muerte es un evento traumático para Subaru. Incluso cuando se considera la idea de «instrumentalizar» ese poder, implicaría que el protagonista abandonara su humanidad y amor propio.

Otro aspecto que hace especialmente trágico el poder de Subaru es que solo él puede saber de su existencia. Si revela Regresar de la Muerte a otro personaje, el protagonista corre el riesgo de morir o asesinar a la persona a la cual reveló su secreto. Sin importar cuánto se ame a sí mismo, las decenas de muertes de Subaru son una carga psicológica que solo él puede cargar.

Subaru Natsuki: el retrato de un humano falible

Ya mencionamos que Subaru Natsuki no es un individuo especialmente talentoso. A pesar de ello, él es el héroe y protagonista de Re:Zero. Por ende, el estrés al que constantemente se ve sometido al morir en sus múltiples intentos de conseguir un final ideal resulta inevitable. Sin embargo, Subaru posee otra miriada de defectos no relacionados con Regresar de la Muerte.

Para la mayoría de los espectadores, sobre todo aquellos que no estén familiarizados con los arquetipos y clichés del ‘anime’, Subaru puede resultar insufrible. Es ruidoso e incluso desconsiderado al imponer su voluntad sobre otras personas. Hay ocasiones en las que su ignorancia da pena ajena. Lo curioso es que su histrionismo e impulsividad también resultan fastidiosos para otros personajes. No obstante, las actitudes de Subaru tienen una explicación.

Aunque es el héroe de Re:Zero, Subaru no tiene las características de uno convencional. Esto se debe a las consecuencias que Regresar de la Muerte tiene sobre la psique del protagonista de Re:Zero.

Al ser un ‘hikikomori’, las habilidades sociales de Subaru son nulas. Desde el principio, el protagonista tiende a mostrarse optimista y actuar como un payaso con todo aquel que se cruza. Sin embargo, el Subaru que vemos durante una buena parte de la serie no su verdadero yo. Es una proyección/imitación de su padre, un hombre respetado de su comunidad en Japón.

Como si esta ausencia de habilidades sociales no fuera suficiente, la llegada a Lugnica creó otros problemas. Al tener una baja autoestima antes de ser transportado al otro mundo, Subaru encontró una ‘raison d’être’ en su estatus como el «héroe» de la historia. Por traumático que fuera, Regresar de la Muerte era su poder y le había permitido salvar muchas vidas. Tras varias «victorias», Subaru terminó desarrollando un complejo de mesías.

Encontrando valor en uno mismo

A pesar de los defectos mencionados, Subaru no es una mala persona. Incluso en sus momentos más egoístas, atesora a las personas que ama y gustosamente entregaría su vida por ellos. Sin embargo, esto acarrea otro problema. Dada su baja autoestima, Subaru no ve valor en su existencia. Por esta razón, juega con la idea de «instrumentalizar» Regresar de la Muerte.

Por fortuna, sus seres amados le hacen entender que su vida sí tiene valor. Incluso si él no lo ve, otras personas lo aprecian por quien es y el efecto que su existencia ha tenido en sus vidas. No menos importante, aprende que debe amarse a sí mismo y no renunciar a su vida.

Como pueden ver, la psicología de Subaru y cómo este protagonista se desenvuelve en un mundo cruel como lo es Lugnica es uno de los grandes fuertes de Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Sin embargo, hay varias cosas de las que no hablamos. Para conocerlas, solo tienen que dar una oportunidad a esta serie. ¡No se arrepentirán!