Devil May Cry: canciones y bandas que participarán en la primera temporada del anime

A lo largo de las últimas semanas, Netflix ha revelado que Papa Roach, Limp Bizkit y Evanescence son algunas de las agrupaciones que participarán en la banda sonora (OST) de la primera temporada del anime de Devil May Cry. Ahora, a tan solo un par de días de su estreno, Netflix ha confirmado más bandas y canciones que escucharemos cuándo Dante llegue a la plataforma.

¿Cuáles son las canciones que harán parte de la banda sonora (OST) de la primera temporada del anime Devil May Cry?

Evanescence – Afterlife

Limp Bizkit – Rollin’ (Air Raid Vehicle)

Rage Against the Machine – Guerilla Radio

Papa Roach – Last Resort (Power Glove Remix)

Casey Edwards – Devil Trigger (Power Glove Version)

Casey Edwards – Bury the Light (Power Glove Version)

Crazy Town – Butterfly

Gunship – Ghost (feat. Power Glove)

Green Day – (tema por revelar)

Con esta lista de canciones, se puede ver con más claridad el tono que tendrá esta nueva adaptación animada del juego de Capcom. Adicionalmente, la selección musical destaca por incorporar dos canciones provenientes de Devil May Cry 5 interpretadas por Casey Edwards. Si quieren escuchar estas canciones, les contamos que la OST del anime Devil May Cry de Netflix ya cuenta con su propia lista de reproducción en Spotify.

Fecha de estreno del anime de Devil May Cry en Netflix

Gracias al nuevo tráiler vemos que la selección musical del anime de Devil May Cry de Netflix, si bien se aleja de los tonos electro industriales que se encuentran en la franquicia, no desentona del todo con la presencia de un Dante joven. Así que para aquellos que quieren conocer desde cuándo podrán ver el anime de Devil May Cry en Netflix, les contamos que el estreno está programado para el jueves 3 de abril.

El anime de Devil May Cry cuenta con la participación de Johnny Yong Bosch —conocido por ser el Ranger Negro, Zeo Ranger IV y Nero en los juegos de DMC— dará vida a Dante, Mientras tanto, Scout Taylor-Compton interpretará a Lady. Además, el anime de Devil May Cry contará con una participación póstuma de Kevin Conroy, la icónica voz de BNatman en la franquicia Arkham de RockSteady. Por otro lado, la animación está a cargo del Studio Mir. Este es conocido por su trabajo en series como X-Men ’97 y Harley Quinn. Finalmente, la serie cuenta con la participación de Hideaki Itsuno, director de la mayoría de títulos de la franquicia, como productor ejecutivo.

Fuente: @NetflixGeeked