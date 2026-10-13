Anime y Manga

Hiroya Oku, autor de Gantz e Inuyashiki, anuncia que se retira luego de terminar Kanreki Hime

Desde Hen, hasta The SWEET Sixty Princess (Kanreki Hime) estos son los mangas que Hiroya Oku ha publicado en toda su carrera.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 24 min

El mangaka Hiroya Oku, con más de tres décadas de trayectoria en la industria, ha anunciado de forma oficial su retiro. Tras publicar obras que se han vuelto verdaderos clásicos para los fanáticos del manga a lo largo de su carrera, el autor confirmó que dejará de dibujar una vez que concluya la serialización de su obra más reciente.

¿Qué sabemos sobre el retiro de Hiroya Oku?

El pasado 12 de octubre, Hiroya Oku confirmó la noticia de su retiro como mangaka mediante una publicación en su cuenta personal en X (Twitter). En su mensaje expresó sencillamente:

“¡Ya he dibujado lo suficiente, así que me retiraré después de The SWEET Sixty Princess (Kanreki Hime)!”

The SWEET Sixty Princess (Kanreki Hime) se publica actualmente en la revista Big Comic Superior. Esta decisión no resulta del todo sorpresiva. Ya que, en una entrevista previa, Hiroya Oku había expresado que ya no contaba con la energía física y mental necesaria para el exigente proceso que involucra desarrollar historias y dibujar manga de forma continua. Oku señaló que The SWEET Sixty Princess representa su manera de cerrar su vida como dibujante. Asimismo, aclaró que esta obra está enfocada en la vida de un hombre mayor como protagonista y que no contendrá elementos de aliens u OVNIs.

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Ante la petición de un seguidor para que publicara relatos cortos de forma irregular en el futuro, el autor respondió tajantemente pidiendo que le permitan retirarse de verdad. Respecto a la duración de su última obra, de la cual se han publicado dos volúmenes recopilatorios hasta la fecha, estimó que constará de aproximadamente 10 tomos en total.

¿Cuáles son los manga de Hiroya Oku?

A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Hiroya Oku ha creado un repertorio variado de títulos que destacan por su extravagancia. Así que ahora que Hiroya Oku anunció su retiro su lista completa de manga en orden cronológico de publicación quedaría de lista de obras del autor de Gantz:

¿Cuáles son los manga de Hiroya Oku?
  • Hen (变 / 鈴木くんと佐藤くん) (1989–1994) – Publicado en la revista Weekly Young Jump de Shūeisha.
  • HEN (ヘン) (1995–1997) – Publicado en la revista Weekly Young Jump de Shūeisha.
  • 01 ZERO ONE (1999–2000) – Publicado en la revista Weekly Young Jump de Shūeisha.
  • GANTZ (2000–2013) – Publicado en la revista Weekly Young Jump de Shūeisha.
  • Me-teru no Kimochi (2006–2007) – Publicado en la revista Weekly Young Jump de Shūeisha.
  • Inuyashiki (2014–2017) – Publicado en la revista Evening de Kōdansha.
  • Gantz:G (2015–2017) – Guion de Hiroya Oku (volumen 1) y Tomohito Ohsaki, ilustrado por Keita Iizuka; publicado en las revistas Miracle Jump y Shōnen Jump+ de Shūeisha.
  • GIGANT (2017–2021) – Publicado en la revista Big Comic Superior de Shogakukan.
  • Gantz:E (2020–presente) – Escrito por Hiroya Oku e ilustrado por Jin Kagetsu; publicado en Weekly Young Jump y posteriormente en la plataforma YanJan! de Shūeisha.
  • Thunder 3 (2022–2026) – Publicado originalmente bajo el seudónimo de «Yuki Ikeda» en la revista Monthly Shōnen Magazine de Kōdansha.
  • The SWEET Sixty Princess (Kanreki Hime) (2025–presente) – Publicado en la revista Big Comic Superior de Shogakukan.
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