Anime Awards 2023: Crunchyroll confirma los artistas invitados a la ceremonia

Los Anime Awards 2023 se celebrarán el próximo sábado 4 de marzo y Crunchyroll ha compartido los nombres de los artistas y bandas que participarán en la ceremonia. Cada una de las bandas que se presentarán en los Anime Awards conmemorarán a algunos de los ‘anime’ ganadores de los premios del año pasado.

¿Qué bandas tocarán en la ceremonia?

ALI, banda ganadora del mejor ‘opening’ en los Anime Awards del 2021 por la canción Wild Side de Beastars estarán en el evento. Junto a ellos esatrá AKLO, compositor y cantante que interpretará en vivo el ‘ending’ por Lost in Paradise de Jujutsu Kaisen. Adicionalmente, el artista Kohta Yamamoto y el compositor Yuki Kajiura interpretarán las canciones Ashes on The Fire y de la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc respectivamente.

¿Cuándo son los Anime Awards 2023?

Los Anime Awards se llevarán a cabo el sábado 4 de marzo de 2023. Estos premios contarán con una ceremonia en vivo, la cual será presentada por la actriz de doblaje Sally Amaki y el animador Jon Kabira. Los fanáticos de las series nominadas pueden ver la transmisión en vivo de los Anime Awards 2023 en los canales de Crunchyroll en YouTube y Twitch a partir de las 4:30 A.M hora de Colombia (&:30 P.M horario local de Japón).

¿Qué son los Anime Awards?

Estos son los nominados a serie del año en los Anime Awards 2023.

Crunchyroll describe su evento de la siguiente manera:

«Los Crunchyroll Anime Awards son la principal entrega de premios anual. Esta ceremonia se encarga de honrar a los creadores, músicos y actores dentro de la industria del anime. Sony Music Solutions, parte de Sony Music Entertainment (Japan) Inc., apoyará a Crunchyroll en la ejecución del evento, que se transmitirá para audiencias globales».

Fuente: comunicado de prensa de Crunchyroll