Anime y Manga

Black Clover: los capítulos finales del manga (390 – 392) ya tienen fecha de estreno

Conoce cuándo se podrá leer el final del manga Black Clover en Colombia, México y otros países de Latinoamérica.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Tras once años de publicación, el manga Black Clover, escrito e ilustrado por Yuki Tabata, llega a su final con el estreno de los capítulos 390 al 392. Estos capítulos marcarán el «Súper Clímax» de la obra, abordando las consecuencias de la batalla final contra el antagonista principal, cuya derrota ocurrió formalmente en el capítulo 389 a principios de año. Con el estreno de los capítulos finales, 390 al 392, se espera que el volumen o tankōbon 38 sea el último de Black Clover.

¿Cuándo sale o se publicarán los capítulos 390, 391 y 392 que pondrán punto y final al manga de Black Clover?

Después de haber trasladado su serialización de la revista semanal Weekly Shonen Jump a la publicación trimestral Jump GIGA en 2023, la editorial Shueisha ha confirmado que el final del manga Black Clover se publicará el próximo viernes 1 de mayo de 2026 en la edición de primavera de la revista Jump GIGA. Esta revista también tendrá —en conmemoración al final del manga de Black Clover— una página a color, mercancía exclusiva y una entrevista especial con el autor Yuki Tabata y Gakuto Kajiwara, el actor de voz que interpreta a Asta en el anime. En Colombia, México y otras partes de Latinoamérica —gracias a la diferencia horaria— los capítulos 390 al 391 del manga de Black Clover se podrán leer en Manga Plus el jueves 30 de abril.

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Finalmente, como parte de la campaña de despedida, Shonen Jump+ ha iniciado un periodo de acceso gratuito a los capítulos previos. Es así que desde el 17 hasta el 23 de abril, los lectores pueden acceder a los capítulos del 1 al 241 del manga de Black Clover de forma gratuita a través de sus plataformas digitales oficiales. Se desconoce si esta misma campaña se replicará en Manga Plus.

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Vía: @blackclover_off

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