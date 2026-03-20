One Piece: Médicos Sin Fronteras nombra a Tony Tony Chopper colaborador oficial

Recientemente se estrenó la segunda temporada del live action de One Piece. Además, el estreno de la nueva temporada del anime, la cual comenzará a adaptar el arco de Elbaf está a tan solo un par de semanas de iniciar. Bajo este marco, se ha filtrado que Tony Tony Chopper ha sido nombrado colaborador oficial de la organización internacional Médicos Sin Fronteras.

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Oda hace oficial que Médicos Sin Fronteras nombra a Tony Tony Chopper colaborador oficial

El anuncio formal sobre el nombramiento de Tony Tony Chopper de One Piece como colaborador oficial de Médicos Sin Fronteras (MSF) se realizará en el número 17 de la revista Weekly Shonen Jump, cuya fecha de salida en Japón está programada para el lunes 23 de marzo de 2026. Sin embargo, debido a la filtración, el perfil oficial de Eiichiro Oda ha revelado la ilustración especial y confirmado la noticia que estaba programada para la semana entrante.

La alianza entre la obra de Eiichiro Oda y MSF incluirá una ilustración especial elaborada por el autor. Esta se publicará en las páginas de la mencionada revista de la editorial Shueisha. Como médico de los sombrero de Paja, Chopper es un personaje que se ha ganado el cariño de lectores y espectadores de todo el mundo por su dedicación a ayudar a heridos y enfermos sin distinción entre aliados o enemigos por igual. La colaboración se hizo realidad debido a que su firme convicción de «ser un médico capaz de curarlo todo» coincide plenamente con la filosofía de MSF, que opera en lugares de difícil acceso a la salud, como zonas de conflicto y áreas de desastre.

Este nombramiento tiene como objetivo ampliar el conocimiento y el interés por las actividades médicas y humanitarias de la MSF. Adicionalmente se ha abierto un sitio web especial, la producción de folletos informativos y la distribución de material en conferencias y eventos. Además, se desarrollará contenido que presente las actividades de MSF a través de «CHOPPER’s», una serie que muestra a Chopper viviendo en nuestro mundo cotidiano. Próximamente se anunciarán productos originales con fines benéficos en el sitio oficial de la colaboración y en las redes sociales de «CHOPPER’s».

¿Cuándo salen o estará disponible el capítulo 1177 del manga de One Piece?



Junto con el anuncio de Médicos Sin Fronteras, en el número 17 de la Shonen Jump será publicado el capítulo 1177 del manga de One Piece. Cabe resaltar que en Latinoamérica —por medio de la aplicación Manga Plus de Shueisha— se podrá leer el capítulo 1177 de One Piece el domingo 22 de marzo.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio del arco de Elbaf en el anime de One Piece?

DEsde Jump Festa 2026 sabemos que el anime de One Piece regresa el domingo 5 de abril de 2026. Esto bajo una nueva estructura que consistirá en dos cours (bloques de episodios) consecutivos por año. Es decir, que al igual que Gachiakuta o Sakamoto Days el anime de One Piece solo tendrá un total de 26 episodios anuales

Fuente: @Eiichiro_Staff