Chainsaw Man: esta es la fecha de estreno del capítulo final de la segunda parte del manga de Fujimoto

Los fanáticos del manga Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto han recibido una noticia inesperada. Ya que, tras la publicación del capítulo 231 el pasado 10 de marzo de 2026, se ha confirmado oficialmente que la segunda Parte (2) del manga Chainsaw Man finalizará de forma sorpresiva en apenas dos semanas. Esto luego fue confirmado a través de las cuentas oficiales de Chainsaw Man dejando a todos sus fanáticos sin aliento por lo inesperado del final.

¿Cuándo es la fecha de estreno del capítulo final (232) de la segunda parte de Chainsaw Man?

Según el comunicado oficial emitido por la editorial Shueisha, el final de la segunda parte del manga de Chainsaw Man está programado para el miércoles 25 de marzo de 2026, con el estreno del capítulo 232. Dado que la obra ha mantenido un ritmo de publicación quincenal durante gran parte de su serialización actual, la confirmación de que solo resta un episodio para el desenlace ha generado un impacto inmediato en las métricas de búsqueda y discusión en redes sociales.

A partir de este momento comentaremos un poco con spoilers del final del manga Chainsaw Man.

Una conclusión inesperada

El desarrollo del capítulo 231 de la segunda parte de Chainsaw Man toma a todos por sorpresa con un cierre abrupto. Este en términos de la historia de Tatsuki Fujimoto altera la lógica interna de la serie con la desaparición del concepto de «Chainsaw Man». En el capítulo que precede el final de Chainsaw Man, el personaje de Pochita ha procedido a consumirse a sí mismo, utilizando su habilidad característica para borrar la existencia de los demonios que ingiere.

Como resultado, Denji queda en una posición de vulnerabilidad absoluta, regresando al mismo escenario donde inició la historia de la primera parte del manga cuando debutó en el 2018. Esto puede ser un recurso para explorar la incapacidad de Denji para alcanzar la felicidad plena, incluso cuando todo parece estar saliéndole bien.

¿Cuándo sale la tercera parte del manga de Chainsaw Man?

Es importante recordar que el manga de Chainsaw Man ya atravesó una situación similar al finalizar su primera parte en la revista Weekly Shonen Jump. En aquel momento, el anuncio del «capítulo final» precedió a una pausa prolongada antes del inicio de la segunda parte en formato digital. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre una posible tercera parte del manga de Chainsaw Man, por lo que el estreno del capítulo final (232) el próximo 25 de marzo tendrá lencima los ojos de todos los fanáticos de Tatsuki Fujimoto por si hay alguna pista sobre el estreno de una posible tercera parte del manga Chainsaw Man.

Y ustedes qué piensan, será este el final definitivo de Chainsaw Man, la cancelaron de manera repentina o esta es simplemente otra de las impredecibles jugadas de Tatsuki Fujimoto. Dejen su respuesta en los comentarios.

