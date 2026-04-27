Anime y Manga

El manga de Kagurabachi tendrá anime y ya sabemos el mes en el que se estrenará

Para celebrar el anuncio del anime de Kagurabachi, MManga Plus ha dejado gratis los primeros 17 capítulos del manga de Takeru Hokazono.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Luego de múltiples rumores que han circulado desde el 2024, el popular manga de Takeru Hokazono, Kagurabachi, finalmente recibirá una adaptación al anime. El anunció, lo hizo la editorial Shueisha durante la transmisión «Jump Press«.

¿Cuándo sale el anime de Kagurabachi?

Tras meses de especulación y un crecimiento exponencial en su base de lectores, se confirmó que el anime de Kagurabachi llegará a las pantallas en abril de 2027. La producción estará protagonizada por el seiyu Taihi Kimura, quien interpretará al personaje principal, Chihiro Rokuhira.

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La dirección del proyecto estará a cargo de Tetsuya Takeuchi, reconocido por su trabajo en From Bureaucrat to Villainess y como animador clave en la franquicia Naruto. El estudio encargado de la animación será Cypic, mientras que Keigo Sasaki se ocupará del diseño de personajes. La producción cuenta con el respaldo del comité conformado por Shochiku y CyberAgent. Para promocionar el estreno del anime de Kagurabachi, se llevará a cabo un «tour mundial» a partir del tercer trimestre del 2026. En este evento se proyectarán los primeros 20 minutos del primer episodio del anime de Kagurabachi. Esta gira concluirá en Japón en el segundo trimestre de 2027 con la exhibición del primer capítulo completo.

¿Cuál es la historia del manga Kagurabachi?

Rumor, el anime de Kagurabachi estará a cargo del estudio Mappa

La historia del manga Kagurabachi inicia durante la Guerra Seitei, Kunishige Rokuhira era el hombre más renombrado de Japón. Como maestro espadero, forjó seis espadas encantadas, cada una imbuida de un poder especial que aseguró la victoria de la nación. Tras la guerra, Kunishige se retiró a las montañas con su hijo, Chihiro, que comenzó a aprender diligentemente el oficio. A punto de cumplir los quince años, el sensato Chihiro decidió suceder algún día a su padre. Sin embargo, sus planes se desbarataron cuando vio cómo un grupo de poderosos hechiceros mataba a su padre y robaba las espadas sagradas.

Tres años después del incidente, Chihiro vive con odio en su corazón y un intenso deseo de venganza. Empuñando la Enten, la séptima y última espada encantada que Kunishige creó en secreto, Chihiro acaba con los malhechores asociados a la Hishaku, la organización a la que considera responsable de la muerte de su padre. Chihiro aún tiene que desarrollar todo el potencial de la Enten o perfeccionar su habilidad con la espada, pero no se detendrá ante nada para recuperar las katanas robadas, vengar a su padre y honrar el legado que dejó.

El anuncio también destacó el éxito comercial de la obra. Tras debutar en la revista Weekly Shonen Jump en septiembre de 2023, el manga ha alcanzado los 4 millones de copias en circulación, un salto significativo frente a los 2.2 millones registrados en mayo de 2025. Este crecimiento se ve reflejado en los múltiples reconocimientos obtenidos, incluyendo el primer lugar en los Next Manga Awards 2024 y nominaciones en los prestigiosos premios Shogakukan, Kodansha y los premios Eisner de 2025.

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Fuente: Jump Press 2026

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