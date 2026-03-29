Anime y Manga

Dr.Stone: Science Future, el primer avance del episodio 25 ha sido revelado en AnimeJapan 2026

Future Engine es el nombre del episodio 25 de la temporada final de la adaptación al anime del manga Dr. Stone.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Durante el cierre de AnimeJapan 2026 fue revelado en el panel de Dr.Stone: Science Future un adelanto del capítulo 25 de la temporada final de la adaptación de la obra escrita por Riichiro Inagaki e ilustrada por Boichi.

La banda de rock japonesa Asian Kung-Fu Generation estará a cargo del tema de apertura (opening), titulado «Skins»; esta pieza fue compuesta específicamente para acompañar el arco final de la historia.

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¿Cuál es la fecha de estreno del episodio 25 de Dr.Stone: Science Future?

La producción del anime ha confirmado que el estreno de episodio 25 de Dr.Stone: Science Future será el jueves 2 de abril. Adicionalmente, el 21 de marzo,se llevará a cabo un preestreno en Japón de los primeros dos episodios de la temporada final de Dr. Stone. El primer avance de la cuarta temporada muestra cómo se desarrolla el primer proyecto en conjunto entre Xeno y Senku desde que fueron liberados de la petrificación.

Sagas y arcos argumentales adaptados en Dr. Stone: Science Future

A continuación, les decimos los arcos que veremos adaptados en los últimos episodios de Dr. Stone Science Future.
  • Saga de La verdad sobre la petrificación:
    • Nueva América: el primer arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 139 y finaliza en el 169 del ‘manga’. Este arco fue adaptado en la primera y parte de la segunda parte de la cuarta temporada del anime.
    • Sudamérica: el segundo arco de la quinta saga de Dr Stone comienza en el capítulo 170 y finaliza en el 193 del ‘manga’. Este arco es adaptado en su totalidad en segunda mitad de Dr. Stone Science Future.
    • Nuevo mundo de piedra: el tercer arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 194 y finaliza en el 200 del ‘manga’. Desde aquí inicia la temporada final de Dr. Stone Science Future.
    • Trotamundos: el cuarto y último arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 201 y finaliza en el 212 del ‘manga’
  • Saga de la Piedra al Espacio:
    • Misión espacial a la luna: el arco final de la historia de Dr Stone inicia en el capítulo 213 y finaliza en el 231 del ‘manga’.
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