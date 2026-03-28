Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation anuncia su tercera temporada en AnimeJapan 2026

AnimeJapan 2026 ha sido el escenario elegido por TOHO Animation para presentar las novedades de una de las franquicias más influyentes y polémicas del género isekai. Durante el primer día de AnimeJapan 2026, se confirmaron los detalles sobre la tercera temporada de la adaptación al anime de la obra de Rifujin na Magonote. Además se han abierto las preinscripciones para un juego para dispositivos móviles ambientado en el universo de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

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¿Cuándo es el estreno de la tercera temporada de Mushoku Tensei?

La producción confirmó que la tercera temporada de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation se estrenará el próximo domingo 5 de julio de 2026. Esta nueva tanda de episodios adaptará el arco argumental conocido como «el entrenamiento de Eris «, del cual ha hemos podido ver una parte en el segundo video promocional compartido en AnimeJapan 2026.

¿Cuál es el opening de la tercera temporada de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation?

Si se preguntan cuál será el opening que ambientará los episodios de la tercera temporada de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, les contamos que Yuiko Ohara interpretará nuevamente el tema de apertura, titulado «Ketsui no Uta» (Canción de la Decisión). Asimismo, en el panel se anunció la incorporación de tres nuevos miembros al elenco de voces y presentó los diseños de personajes actualizados para esta etapa de la historia.

Ai Kakuma interpretará a Eris Boreas Greyrat Tetsu Inada

interpretará a Gal Farion Haruka Tomatsu dará voz a Nina Farion

En paralelo al anime, durante el panel se compartió nueva información sobre el videojuego gratuito Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: Chronicle of Echoes. Este título, desarrollado por Asobimo y distribuido por Gree Entertainment, es un RPG en 3D que ya ha iniciado su fase de prerregistro global.

Mushoku Tensei narra la historia de un hombre de 34 años sin empleo que, tras fallecer en un accidente de tránsito, reencarna en un mundo de fantasía y magia como Rudeus Greyrat. A diferencia de su vida anterior, el protagonista conserva sus recuerdos y decide aprovechar esta segunda oportunidad para no repetir sus errores pasados, convirtiéndose en un prodigio de la magia mientras recorre un mundo de espadas y hechicería.

Fuente: TOHO animation