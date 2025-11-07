Anime y Manga

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen ya tiene fecha de estreno en Crunchyroll

Ahora la pregunta es cuándo veremos a Hakari y Higuruma en el anime.

Por Cesar Salcedo
Hoy 7 de noviembre en las salas de cine de Japón se ha estrenado Jujutsu Kaisen: Ejecución. Este largometraje resume el arco del incidente de Shibuya y muestra los primeros dos episodios de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen. Así que junto a la premier, la producción del anime ha compartido una nueva imagen promocional junto a la fecha de estreno de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, la cual adaptará el arco conocido como Culling Game.

¿Cuál es la fecha de estreno en Crunchyroll de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

La fecha de estreno de la primera parte de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen (Culling Game) en Crunchyroll está programada para el jueves 8 de enero del 2026. Esta información ha sido confirmada desde las redes sociales de Crunchyroll. La plataforma de anime bajo demanda transmitirá de manera exclusiva el regreso de la adaptación al anime de la obra de Gege Akutami.

Hoy también se confirmó que Kōji Yusa, la voz de Shadow en Japón, interpretará a Naoya Zen’in en la tercera temporada de Jujutsu Kaisen. Adicionalmente, se confirmó que Yoshiko Sakakibara será la voz de Tengen. Sakakibara, es también la narradora que hemos escuchado desde el inicio de la adaptación al anime de Jujutsu Kaisen. Así que esta revelación podría confirmar algo que incluso los lectores del manga siempre han pensado. Esto es que el personaje Tenden siempre ha sido el encargado de narrar los acontecimientos de la historia de Jujutsu Kaisen.

¿Cuándo sale o es el estreno en salas de cine de Colombia, México y Latinoamérica de la película Jujutsu Kaisen: Ejecución?

La película Jujutsu Kaisen: Ejecución será estrenada en las salas de cine de Colombia, México, Argentina y otros países de Latinoamérica el jueves 20 de noviembre. Finalmente, el público de España, podrá ver la película Jujutsu Kaisen: Ejecución una semana antes, el viernes 14 de noviembre.

Fuente: @animejujutsu

Mira gratis el episodio especial de Jujutsu Kaisen, antes del estreno de Ejecución en cines
Black Clover: el manga alcanzará el clímax del arco final desde el capítulo 387
Amazon Prime Video empieza a usar IA para doblar anime en Latinoamérica
Desde el 2026, el anime de One Piece solo tendrá 26 episodios al año. Entérate cuándo inicia el arco de Elbaf
JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run, este es el nuevo Jojo y su actor de voz
