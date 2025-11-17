El inicio de la saga del cielo de Saint Seiya ya tiene fecha de estreno

Se ha revelado hoy la portada del número 1 del 2026 de la revista Champion Red, la cual saldrá a la venta el miércoles 19 de noviembre en Japón. Esta revista tendrá entre sus páginas el anuncio oficial y el nombre del siguiente capítulo de la continuación canónica del manga de Los Caballeros del Zodiaco.

Saint Seiya Then II – Shinmei (Misión) es el nombre del siguiente capítulo del prólogo que nos preparara para el inicio de la saga del cielo que muchos llevan esperando desde hace más de tres décadas.

En la portada se confirma que Saint Seiya Then II – Shinmei será publicado en el número 2 de 2026 de la revista Champion Red, el cual saldrá a la venta el viernes 19 de diciembre.