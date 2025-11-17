El inicio de la saga del cielo de Saint Seiya ya tiene fecha de estreno

El pasado mes de octubre, Izo Okada —el asistente personal de Masami Kurumada— anunció en el blog oficial del autor de Saint Seiya, que la cuenta atrás para el lanzamiento de la saga del cielo había comenzado. Ahora, por fin, conocemos —gracias a una filtración— cuándo se hará el anuncio oficial sobre el lanzamiento o inicio de publicación de la saga del cielo, la continuación canónica de Saint Seiya Next Dimension.
¿Cuándo es el lanzamiento de Saint Seiya Then II – Shinmei?
Se ha revelado hoy la portada del número 1 del 2026 de la revista Champion Red, la cual saldrá a la venta el miércoles 19 de noviembre en Japón. Esta revista tendrá entre sus páginas el anuncio oficial y el nombre del siguiente capítulo de la continuación canónica del manga de Los Caballeros del Zodiaco.
Saint Seiya Then II – Shinmei (Misión) es el nombre del siguiente capítulo del prólogo que nos preparara para el inicio de la saga del cielo que muchos llevan esperando desde hace más de tres décadas.
En la portada se confirma que Saint Seiya Then II – Shinmei será publicado en el número 2 de 2026 de la revista Champion Red, el cual saldrá a la venta el viernes 19 de diciembre.
¿Con el estreno de Saint Seiya Then II – Shinmei que otros anuncios tendrá la obra de Kurumada?
La portada de la siguiente Champion Red también revela que Saint Seiya Then II – Shinmei tendrá —el igual que Then Haikyo no Hana— un total de ocho páginas, la portada de la revista contará con una ilustración de Kurumada y un artículo que hará una retrospectiva de los 40 años de Saint Seiya. Adicionalmente, aquellos que compren la revista podrán obtener un afiche calendario con una ilustración de Kurumada, posiblemente la misma de la portada, junto con shikishis firmados por los autores de los spin-off de Saint Seiya.
Vía @CesarinCool