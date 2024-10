El anime de One Piece entra en pausa y regresa en el 2025

A principios de octubre conocimos la fecha de llegada del arco de Punk Hazard del anime One Piece a Netflix y la fecha de estreno del especial One Piece Fan Letter. Ahora, la adaptación al anime de la obra de Eiichiro Oda ha vuelto a ser noticia. Esto debido a que durante el One Piece News #1 de hoy, 13 de octubre, ha sido revelado que el anime entrará en una pausa.

Cuando regrese el anime de One Piece veremos a muchos de los diferentes bandos entrar en acción.

¿Cuándo regresa el anime de One Piece de la pausa que inició en octubre del 2024?

El anime de One Piece regresará en abril del 2025 con una nueva franja horaria y la continuación del arco de Egghead.

Según la información compartida también desde las redes oficiales de One Piece en X, antes Twitter, el último episodio del arco de Egghead fue el 1121. Luego de esto, el anime emitirá el especial One Piece Fan Letter, del cual Toei Animation compartió un nuevo tráiler, y seguidamente se llevará a cabo una retransmisión del arco de la Isla Gyojin. Cabe resaltar que fue anunciado que la retransmisión del arco de la Isla Gyojin tendrá mejoras en la animación y un cambio en el ritmo. De esta manera, el arco pasará de 50 a 21 episodios.

El próximo domingo 20 de octubre será transmitido el especial One Piece Fan Letter.

La noticia de la pausa del anime fue hecha por el editor jefe de One Piece Media, Hiroyuki Nakano, y el productor Ryuta Koike. Ellos también confirmaron que durante Jump Festa 2025, que celebrará del 20 al 22 de diciembre, se compartirán nuevos anuncios sobre el regreaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaso de la pausa del anime de One Piece

La banda de J-pop BE:FIRST será la encargada de interpretar la canción Sailing. Este será el tema de cierre o ending del anime One Piece que acompañará a la retransmisión del arco de la Isla Gyojin. Esta pausa en del anime de One Piece ha sido bien recibida por los fanáticos. Ya que, con el cambio de franja horaria y el tiempo que tiene el equipo de producción, esperan una mejora de ritmo sin sacrificar calidad de animación y menos censura.

Via: ANN