Conoce cuándo regresa el manga de One Punch Man con el capítulo 204

El 2025 para muchos es sin lugar a duda el año de One Punch Man. Esto debido al inminente estreno de la esperada tercera temporada del anime. Sin embargo, la noticia en esta ocasión es para los fanáticos que siguen la adaptación al manga de la obra de ONE. El artista de One Punch Man Yūsuke Murata anunció desde sus cuentas en redes sociales que el lanzamiento del capítulo 204 del manga será en dos meses. Esta pausa, según el ilustrador, es «debido a diversas circunstancias». La anterior pausa del manga de One Punch Man fue el pasado junio de 2024.

¿Cuándo regresa el manga de One Punch Man con el estreno del capítulo 204?

El regreso del ‘manga’ One Punch Man con el estreno de capítulo 204, según lo declarado por el departamento editorial de Tonari no Young Jump, está programado para el jueves 17 de julio en Japón. Yūsuke Murata y ONE lanzaron el ‘manga’ One Punch Man en el sitio web Shueisha «Tonari no Young Jump» en el año 2012. Este ‘manga’ es ‘remake’ de la obra original de ONE del mismo nombre que se publicó como un ‘manga’ web en Japón.

¿Cuándo sale la tercera temporada de One Punch Man?

El año pasado, la producción del anime One Punch Man no reveló mucha información sobre la fecha de estreno de la tercera temporada. Sin embargo, ahora ya sabemos que la tercera temporada del anime One Pucnh Man sale o está programada para ser estrenada en octubre de 2025.

¿Cuál es la historia de One Punch Man?

El aparentemente poco impresionante Saitama tiene una afición bastante singular: ser un héroe. Para cumplir su sueño de la infancia, Saitama entrenó sin descanso durante tres años, perdiendo todo su pelo en el proceso. Ahora, Saitama es tan poderoso que puede derrotar a cualquier enemigo con un solo puñetazo. Sin embargo, no tener a nadie capaz de igualar su fuerza ha llevado a Saitama a un problema inesperado. Este es que él ya no es capaz de disfrutar de la emoción de la lucha y se ha aburrido bastante.

Un día, Saitama llama la atención de Genos, un cyborg de 19 años, que es testigo de su poder y desea convertirse en discípulo de Saitama. Genos propone que ambos se unan a la Asociación de Héroes para convertirse en héroes certificados que serán reconocidos por sus contribuciones positivas a la sociedad. Saitama, que se sorprende de que nadie sepa quién es, acepta rápidamente. Conociendo nuevos aliados y enfrentándose a nuevos enemigos, Saitama se embarca en un nuevo viaje como miembro de la Asociación de Héroes para experimentar la emoción de la batalla que una vez sintió.

Vía: ANN