Anime y Manga

El manga Fairy Tail regresa con una serialización corta para celebrar su aniversario número 20

Fairy Tail regresa el en agosto con una nueva historia de Hiro Mashima en la Weekly Shonen Magazine para conmemorar su 20.° aniversario.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La editorial Kodansha ha confirmado el regreso del manga de Hiro Mashima, Fairy Tail, a las páginas de la revista Weekly Shonen Magazine. Esta nueva publicación se ha anunciado bajo el marco de las celebraciones por el vigésimo aniversario de Fairy Tail, el cual se consolidó como uno de los manga más vendidos de la editorial tras su lanzamiento original en el año 2006.

¿Cuándo regresa o será estrenado el nuevo manga corto de Fairy Tail?

Cuándo regresa o será estrenado el nuevo manga corto de Fairy Tail

Si luego de conocer que el manga de Fairy Tail están ansiosos por conocer la fecha de estreno del primer capítulo de esta historia corto, no se preocupen. Ya que, el nuevo arco argumental del manga de Fairy Tail iniciará su publicación en la edición combinada número 36/37 de la revista Weekly Shonen Magazine, programada para el miércoles 5 de agosto. Aunque los detalles específicos sobre la historia del nuevo manga de Fairy Tail se mantienen bajo reserva, el anuncio asegura que se trata de una «nueva aventura» protagonizada por Natsu Dragneel y los miembros principales del gremio.

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Fairy Tail se publicó originalmente entre 2006 y 2017, acumulando un total de 63 volúmenes. La historia del manga de Hiro Mashima se sitúa en un mundo de fantasía donde los magos se agrupan en organizaciones denominadas gremios. Nosotros seguimos los pasos de Natsu, un usuario de la magia Dragon Slayer. Natsu se ha embarcado en la búsqueda de su padre adoptivo, el dragón Igneel, mientras enfrenta amenazas de todo tipo como el mago oscuro Zeref. El éxito del manga derivó en una adaptación al anime de 328 episodios, diversas OVAs y dos largometrajes. Además, la franquicia se expandió con la precuela Fairy Tail Zero y la secuela directa Fairy Tail: 100 Years Quest, cuyo volumen final tiene fecha de salida para el próximo 9 de abril.

¿Qué otras actividades en conmemoración al aniversario número 20 de Fairy Tail han sido anunciadas?

Además del regreso del manga, el vigésimo aniversario de Fairy Tail incluirá las siguientes iniciativas:

  • Una gira de autógrafos de Hiro Mashima por cinco ciudades de Japón.
  • Lanzamiento de impresiones de edición limitada.
  • Disponibilidad de los nuevos capítulos en plataformas digitales como la aplicación K-Manga de Kodansha para audiencias internacionales.
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Vía: @MangaMoguraRE

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